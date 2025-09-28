S-a întâmplat la ceremonia de omagiere a Cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România care a murit săptămâna aceasta. Șeful Guvernului a fost așteptat de jurnaliști la plecare unde a fost întrebat de aceștia despre situația copiilor uciși în spitalul din Iași din cauza bacteriilor.

Acesta a ignorat subiectul și a plecat nonșalant evitând declarațiile despre tragedia care a îndurerat o țară întreagă.

Premierul sfidează țara la braț cu iubita

Șeful Guvernului este de trei ani într-o relație cu Ioana, o asistentă medicală de la Spitalul CFR din Oradea însă nu sunt căsătoriți cu acte. Până acum, Bolojan nu a avut niciodată vreo apariție publică alături de aceasta.

Cei doi au participat la slujba de priveghere a Cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România. La ieșire, o echipă de jurnaliști l-a așteptat pentru a-i pune întrebări în legătură cu tragedia de la Iași unde 6 copii au fost uciși din cauza bacteriilor. Bolojan a ignorat întrebările acestora și a plecat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

„Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea şi pentru viața Cardinalului Mureşan, Dumnezeu să-l odihnească, în semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această Biserică pentru ţara noastră şi din respect pentru comunitatea greco-catolică din România”, a declarat premierul Bolojan.

Cardinalul Lucian Mureşan este al treilea cardinal din istoria României și va fi condus mâine pe ultimul drum. La slujba de înmormântare va participa și președintele Nicușor Dan. În Blaj va fi declarată zi de doliu național.