Traian Băsescu, mesaj după ce Bolojan a făcut declarații pe marginea subiectului despre tragedia de la spitalul „Sfânta Maria” din Iași

„Convingerea mea este că așteaptă să vadă rezultatul anchetei de la Iași și n-a vrut să se hazardeze în a da răspunsuri legate de responsabilitate pentru că presa, în primul rând, asta așteaptă. Ceea ce nu înseamnă că nu putea să exprime un regret pentru nenorocirea de la Iași. Deci, cred că aici undeva trebuia să așeze lucrurile.”, a transmis fostul președinte Traian Băsescu exclusiv la Realitatea PLUS.

Fostul politician a vorbit și despre situația economică a României. „Eu aș vrea să facem o analiză economică a României... să luăm comportamentul fiecărui demnitar în parte nu cred că sunt cel mai potrivit pentru că și eu am sărit calul.”

„Bolojan a luat o situație bugetară care avea foarte multe componente ascunse. Primul lucru pe care îl avea ascuns erau facturile neplătite. Zeci de miliarde în facturi care nu erau plătite și din cauza asta deficitul bugetar apărea sub 10, dar el a fost în realitate, după părerea mea, peste 10.

Deci, Bolojan s-a trezit și cu elemente de noutate, raportat la situația bugetară a țării.”, a completat Traian Băsescu.

Cât va mai putea fi evitată creșterea TVA în țara noastră?

„Având în vedere că s-au luat măsuri în multe alte zone, cred că nu-i cazul în momentul de față. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu colectarea și cu reducerea cheltuielilor. Bănuiesc că în luna decembrie, deja vor putea să anticipeze dacă este sau nu necesară creșterea TV-ului la 24%.”, a declarat politicianul.

Traian Băsescu a comparat situația economică actuală a României, cu situația din urmă cu 15 ani.

„În 2010, dacă nu s-a putut să introducem niște taxe pe pensii, a trebuit să creștem TVA-ul ca să acoperim și cheltuielile, să reducem și deficitul...dar, diferența între 2010 și 2025 este uriașă. În 2010, eram într-o criză globală. Se prăbușise sistemul bancar internațional cu începutul Lehman Brothers în 2008, în Statele Unite, și de aici a urmat jocul de Domino care a dărâmat, începând cu 2009 și sistemul bancar european...ceea ce nu-i cazul acum. Șansa României este că nu este o criză globală.

Este doar o criză a noastră generată de administrarea defectuoasă a priorităților legate de cheltuieli.”



