Gușă, despre declarația lui Tudose privind secuii: Un gest normal, de prim-ministru, dar nu e destul

Publicat 13 ian. 2018, 00:04 Actualizat 13 ian. 2018, 18:44

Răspunsul premierului Mihai Tudose la dorința de autonomie a minorității maghiare reprezintă un ”gest normal, de prim-ministru”, însă nu este suficient, mai ales că este singurul politician care a avut o poziție pe acest subiect, consideră consultantul politic Cozmin Gușă, atrăgând atenția că strategia adoptată de formațiunile politice maghiare din țara noastră, dictată chiar de premierul Ungariei, Viktor Orban, este una extrem de periculoasă pentru România.

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