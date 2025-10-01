"De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, vă asigur că, pentru mine și PSD, a apăra nivelul de trai al pensionarilor cu venituri reduse rămâne o prioritate!

De aceea, mă bucur că tocmai i-am convins pe partenerii de coaliție de necesitatea de a aproba o măsură importantă.

Este vorba despre acordarea celei de-a doua tranșe din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei, primii 400 de lei fiind plătiți în aprilie. Aproximativ 2,7 milioane de pensionari vor primi acești bani chiar înaintea Crăciunului.

Știu că nu este suficient, dar sunt convins că pentru mulți dintre vârstnicii cu venituri mici va fi un ajutor binevenit", a transmis Grindeanu, într-un mesaj pe Facebook.

Liderul PSD a afirmat că partidul pe care-l conduce a intervenit pentru ca pensionarii să primească bani și pentru a menține plafonarea adaosului comercial la alimentele esențiale, subliniind că scopul prezenței formațiunii politice pe care o conduce în Guvern este să sprijine persoanele cu venituri mici.