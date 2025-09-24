”Văd că tot nu reușiți să vă înțelegeți în coaliția asta ”racu, broasca și cu știuca”!

Pentru judecători și pentru legile de la CCR ați obținut o amânare fix cât să treceți de la ședința de la EcoFin, ca să nu fiți sancționați.

Da, voi, pentru că intrați în incapacitate de plată. Ați oprit activitatea firmelor, ați încetinit activitățile firmelor și multe firme s-au mutat din țara noastră.

Veți avea o colectare din ce în ce mai proastă în al treilea trimestru și acum dacă dați legi pentru avocați, pentru judecători, pentru diverse categorii sociale și așteptați să se mai învârtă roata și să nu se întâmple nimic.

Trebuie să fiți responsabili cu toții pentru ceea ce ați votat!”, a spus George Simion, în plenul Camerei Deputaților.