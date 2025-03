Interviu-exploziv, în această seară, în emisiunea Culisele Statului Paralel. George Simion a dezvăluit planul suveraniștilor pentru Palatul Cotroceni.

Anca Alexandrescu: Sunteți trist?

George Simion: Eu cred că orice român curat la suflet ar trebui să fie trist, pentru că ne-au călcat în picioare voința și ne-au anulat un om, bun sau rău, depinde cum îl vezi, dar un om votat de români, un om care în mod normal trebuia să fie președintele României. Pe Klaus Iohannis nu l-au anulat, deși avea dublă cetățenie, deși nu avea poporul ăsta la inimă, pe Traian Băsescu, un informator dovedit al Securității, nu l-au anulat, pe bolșevicul Iliescu nu l-au anulat, l-au lăsat să candideze cu niște comentarii mult mai periculoase decât ale domnului Călin Georgescu pe regretatul tribun Corneliu Vadim Tudor.

Donald Trump a câștigat după ce a fost arestat de patru ori și terfelit de sistemul juridic din Statele Unite, iar noi, românii, nu mai avem voie să ne alegem propriul președinte pentru că așa decid unii. Unii fără nume, nu cunoaștem cine sunt respectivii, și când văd atâta ipocrizie din partea unora care ne făceau pe noi extremiști, iliberali, pur și simplu mi se întoarce stomacul pe dos. Cum să te bucuri când este călcată în picioare democrația și voința românilor. Nu este posibil așa ceva.

Sunt de zile bune în consultări cu colegii mei din AUR, suntem în dialog cu domnul Călin Georgescu.

Anca Alexandrescu: Asta vroiam să vă întreb. După decizia CCR ați vorbit cu domnul Călin Georgescu?

George Simion: Am vorbit doar cu șeful de campanie al domnului Călin Georgescu, nu m-a lăsat inima să-l sun pe domnul Georgescu. Omul acesta, prin votul românilor, trebuia să fie președintele României, și în continuare eu consider că trebuie să ajungă la conducerea țării, indiferent de orice. Nu putem construi nimic pe o temelie șubredă, nu putem construi nimic cocoțându-ne, cum ar vrea unii, pe cadavre și pe nedreptăți, de aceea domnul Călin Georgescu trebuie să ajungă să conducă România, într-un fel sau altul.

Anca Alexandrescu: Luați în calcul să vă depuneți candidatura la prezidențiale?

George Simion: Nu, știu că o să-i supăr pe mulți când spun asta, nu voi candida la postul de președinte al României. Am candidat, am primit 1.300.000 de voturi, domnul Georgescu a primit 2.100.000 de voturi, urma să câștige al doilea tur de scrutin, așa că decizia în acest moment este la domnul Călin Georgescu, mai sunt foarte puține zile până când se pot depune dosarele de candidatură.

Nu vreau să stric unele știri false care s-au perindat la unele posturi de televiziune, dar nu am complotat, nu am strâns fără știrea domnului Călin Georgescu semnături, nu am făcut nimic altceva decât să fiu corect față de propria conștiință, față de poporul român și mai departe vreau să fiu în continuare corect și nu mă voi da niciun pas în stânga sau în dreapta, și rămân pe aceleași poziții. Sigur că suntem un partid responsabil, sigur că mă voi consulta cu toți colegii mei, sigur că vor unii și alții să se urce pe un val, sigur că nu vom putea admite ca persoane ca Nicușor Dan, Crin Antonescu sau Victor Ponta să ne reprezinte.

Anca Alexandrescu: Vedeți că domnul Ponta tocmai este în Serbia, și-a făcut fotografie cu Donald Trump Jr.

George Simion: Nu are contact direct, după cum ați văzut, cu familia Trump. Dar despre pierzători și despre oameni care se cată pe cadavre nu avem timp în seara asta.

Anca Alexandrescu: Nu am făcut întâmplător această precizare pentru că, dincolo de supărare, nu cred că este momentul de lamentări, mai sunt câteva zile până când se va încheia perioada de depunere a candidaturilor, cred că toată mișcarea suveranistă ar trebui să se unească și să susțină un candidat împreună cu decizia domnului Călin Georgescu, pentru că altfel domnul Ponta se va urca pe acest val suveranist și vom avea de ales între domnul Ponta, domnul Antonescu, domnul Nicușor Dan și poate doamna Lasconi.

George Simion: De acord total cu dumneavoastră. De aceea omul care ne-a unit ca mișcare suveranistă, și suntem uniți, nu cred că face cineva stânga dreapta, oameni care au încercat să facă stânga dreapta și au căutat să se erijeze ca și cunoscători, ca și conducători, au fost trimisi la lada de gunoi a istoriei mult mai devreme, vedeți cazul Terheș și alte cazuri care încearcă să candideze fără a respecta voința poporului român.

Anca Alexandrescu: Urmează să vă întâlniți cu domnul Călin Georgescu?

George Simion: Mâine.

Anca Alexandrescu: Și o să faceți împreună un anunț public?

George Simion: O să facem indiferent cât de târziu, și în seara asta un anunț public, chiar dacă e 1, 2 sau 3 noaptea. Mâine o să facem o conferință de presă.

Anca Alexandrescu: Împreună cu domnul Georgescu?

George Simion: O să ne spună domnul Georgescu mâine.