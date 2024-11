Românii reprezintă cea mai mare comunitate străină din zona Valencia. George Simion a mers chiar în mijlocul sinistraților, în Comunidad Valenciana, acolo unde oamenii simt că președintele țării, Klaus Werner Iohannis, i-a uitat după ce i-a folosit la alegerile din 2014 și 2019.

Președintele AUR a fost înconjurat de românii sinistrați, care i-au împărtășit clipele de coșmar pe care le-au trăit, dar și cum au fost afectați de fenomenele meteorologice extreme.

George Simion este alături de românii afectați de inundațiile din Spania / Sursa foto - Arhivă

„Acești oameni au nevoie, în primul și în primul rând, de o vorbă bună. Au venit foarte mulți voluntari spanioli care s-au mobilizat astăzi. Dar, să știți că și românii, la evenimentul la care am fost la Madrid, împreună cu omologii noștri din European Conservatives and Reformists, cu Alvise Perez, au donat. O solidaritate absolut impresionantă din partea spaniolilor, care, la fel cum am făcut și noi la Pechea, la Slobozia Conachi și în alte localități din Galați, au venit să fie alături de sinistrați. Sigur că și aici sunt probleme legate de lipsa infrastructurii, de incompetență, de corupție. Au fost multe acuzații la adresa guvernului Sanchez. (...) Vreau să mulțumesc tuturor voluntarilor care au dat dovadă că sunt oameni extraordinari. Vreau să mulțumesc românilor minunați din Spania care s-au mobilizat”, a spus președintele AUR din mijlocul românilor din Comunidad Valenciana.

Acesta a precizat că la Madrid, acolo unde a organizat alături de Alvise Perez, liderul Se Acabó La Fiesta, un eveniment caritabil pentru sinistrații afectați de inundații, foarte mulți români au adus pachete, au adus ajutoare. În schimb, George Simion a subliniat că vedem niște autorități indolente din România care i-au uitat pe acești oameni în noroi, afirmând că, cei dispăruți nici măcar nu sunt căutați.

„Nu știu unde este Klaus Werner Iohannis. Până acum nu l-am văzut cu vreo reacție publică. Am văzut că nu ia apărarea nici românilor sinistrați de la Pechea, din Galați. Nu mai vorbim de cei care sunt la 3.000 de kilometri distanță, în Spania. Nu mai vorbim de românii care l-au votat din diaspora și astăzi îi abandonează. Nu știu unde este Werner, nu știu unde este guvernul lui Werner”, a declarat George Simion, în cadrul unei intervenții la un post de televiziune.

George Simion îi ajută pe românii afectați de inundații

Liderul AUR l-a acuzat pe Klaus Iohannis că s-a folosit de românii din diaspora, de românii care l-au votat sperând că se va face un lucru bine făcut, nemțesc.

„Astăzi îl vedem că dă 30.000 de euro pe o noapte de cazare la Paris, vedem că are solicitări speciale pentru toalete de 30.000 de lei. Și vedem că într-o campanie electorală - și mi-au zis românii de aici, din Spania, campania electorală ar trebui să fie despre lucruri concrete, despre cum protejăm agricultorii din România, despre cum am fost închiși în case în timpul pandemiei și multe alte lucruri care privesc libertățile și drepturile cetățenești, care privesc bunăstarea românilor - astăzi discutăm despre casa din Aviatorilor 86 și despre celelalte case deținute de statul român prin RA-APPS, unde românii, vor ei, nu vor, investesc milioane de euro. Asta este sfidarea lui Klaus Werner Iohannis față de poporul român, un popor care l-a ținut într-o funcție pe care nu o merita timp de 10 ani, un popor poate prea blând, poate prea iertător. Rezultatul mandatelor lui Klaus Werner Iohannis, Traian Băsescu și ce alți conducători am mai avut, e aici, în spatele meu. Sunt români care muncesc din greu, în agricultură, în construcții”, a mai spus George Simion.

Liderul AUR le sare în ajutor românilor de peste hotare

Totodată, liderul AUR i-a lansat o provocare lui Mircea Geoană, candidat la alegerile prezidențiale, care, după ce AUR a făcut mai multe anunțuri legate de diaspora și de românii din Valencia, a reacționat și a spus că va strânge și el bani pentru românii sinistrați.

„Chiar îl rog! Poate vinde acele ceasuri primite de la Vanghelie, poate prietenii lui bogătași care îl susțin, cred eu ilegal, și susțin campania, și ar trebui să vedem de unde își finanțează domnul Geoană campania, poate ar trebui să-i susțină pe acești români. Am un caz concret: a venit aici în Valencia, este dintr-o localitate, din Algemesi, lucrează în agricultură, este din Teleorman, îl cheamă Victor, are 28 de ani și are doi copii, are un frate. Au lucrat în agricultură vara trecută în Franța, acum au venit aici în Spania. Singura avere pe care o aveau erau două mașini, o mașină mică ce nu mai poate fi folosită, a intrat mâlul în ea, și o dubă cu care lucra la cules de portocale și mandarine aici. Așa că, domnul Geoană, uitați, dacă într-adevăr nu mințiți cum faceți dumneavoastră de obicei, acest tânăr are nevoie de o dubă pe care să o folosească pentru a-și crește familia, copiii”, a spus George Simion.

Acesta a adăugat că dacă nu o face Mircea Geoană, atunci o va face el alături de colegii săi din AUR.

„O să punem mână de la mână și o să-i luăm acestui tânăr o dubă”, a continuat liderul AUR.

George Simion a mai declarat că trebuie să dăm șansa românilor să trăiască și să muncească în țara lor, astfel încât copiii lor să nu mai crească prin Spania, prin Italia, prin Anglia, unii dintre ei nemaiștiind să vorbească limba română.

„Oamenii aceștia nu au plecat pentru că aveau la dispoziție multe opțiuni. Au făcut-o din cauza sărăciei, din cauza faptului că nu aveau cu ce să-și crească copiii și sunt alături de mine oameni care au inventat și au brevete de invenții în Italia. Sunt oameni capabili, oameni a căror minte, ale căror brațe le puteam folosi să creștem țara. Și Klaus Werner Iohannis ce a făcut? Palate după palate, case luate prin fals și uz de fals”, a adăugat George Simion.

George Simion, în mijlocul oamenilor afectați de viituri

Liderul AUR a mers în mijlocul românilor sinistrați din Valencia după ce, în urmă cu o lună, a întrerupt campania electorală și a mers în comuna Pechea, din județul Galați, pentru a veni în sprijinul românilor afectați de inundații. În vreme ce Nicolae Ciucă participa la o lansare de program politic, iar principala lui grijă era AUR, George Simion era alături de românii sinistrați din Spania, la Madrid, acolo unde strângea ajutoare pentru aceștia.

