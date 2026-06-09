Eugen Tomac, după întâlnirea cu minoritățile naționale: ”Am libertatea de a-mi alege echipa cu care vreau să lucrez”

Sursă: Realitatea PLUS

Eugen Tomac, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze un nou guvern, a declarat marți, după ce s-a întâlnit cu Grupul parlamentar al minorităților naționale, că este mulțumit de discuția pe care a avut-o și a subliniat că este încrezător în ceea ce privește susținerea parlamentară.

„Am avut discuții aplicate pe programe și priorități. Minoritățile naționale sunt o bogăție pentru România și, evident, îmi doresc foarte mult să continui colaborarea pe care mi-o propun cu minoritățile din țara noastră.

Voi continua discuțiile cu Grupul Minorităților Naționale, pentru că le-am promis că voi reveni ori de câte ori voi fi invitat, tocmai pentru că îmi doresc ca programele și proiectele ce vizează păstrarea identității culturale, lingvistice și religioase a minorităților din țara noastră să fie susținute în continuare în mod consistent, pentru că ele fac parte din ceea ce reprezintă România astăzi”, a spus Eugen Tomac.

”Sunt mulțumit de această discuție pe care am avut-o”

Premierul desemnat a subliniat că ”îmi doresc foarte mult și cu minoritățile și cu celelalte partide politice să am o colaborare cât mai strânsă și cât mai directă. Sunt mulțumit de această discuție pe care am avut-o”.

Totodată, Eugen Tomac a menționat faptul că are libertatea de a-și alege echipa cu care vrea să lucreze, motiv pentru care nu va răspunde la niciun fel de comentariu făcut de vreun lider politic, indiferent de partid.

”În ultimele zile am avut foarte multe întâlniri oficiale şi întâlniri informale cu lideri politici din toate formaţiunile parlamentare. Cu foarte mulţi lideri. Sunt un om care cunoaşte foarte bine mediul politic, cunosc foarte bine sensibilităţile care există între partide. Prin urmare, nu voi răspunde la niciun fel de comentariu făcut de vreun lider politic, indiferent din partidul din care provine. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, în calitate de premier desemnat, am această libertate de a-mi alege echipa pe care o formez şi pe care o susţin şi, evident îmi doresc să o promovez în relaţia cu partidele cărora le cer votul pentru a investi un guvern functional”, a spus Eugen Tomac, după ce a fost întrebat despre acuzaţiile aduse de prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, privind persoanele apropiate de PSD care se află pe lista sa de miniştri.

Mai mult, el a ținut să precizeze faptul că ”România are nevoie în momentul de faţă de un guvern cu puteri depline”.

”Fac apel din nou la toate formaţiunile politice să fie deschise în continuare spre dialog pentru că cuvântul cheie în aceste zile este responsabilitate faţă de România”, a transmis Eugen Tomac.