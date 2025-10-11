În schimb, premierul Ilie Bolojan a rămas permanent lângă Victor Orban.

Kelemen Hunor: Eu n-am văzut dacă a ieșit sau nu a ieșit. Am auzit și eu, mi-au arătat în presă... Nu am discutat cu dl Grindeanu, nu știu. Trebuie să îl întreb ce s-a întâmplat. Poate, mai în glumă vreau să răspund, nu cunoștea verdurile imnului secuiesc. Dacă vorbesc la modul serios, nu știu de ce a ieșit.

Reporter: Nicușor Dan de ce a lipsit?

Kelemen Hunor: Trebuie să îl întrebați pe domnul președinte Nicușor Dan, fiindcă noi am trimis invitație, cum am trimis și lui Băsescu, și lui Iohannis, când erau președinți.

Comunitatea maghiară și, în special cei din Secuime, fiindcă acolo se poate vedea, au votat în jur de 90% și într-o prezența foarte masivă pentru președintele Nicușor Dan.