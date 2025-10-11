Dovada trădării: premierul, subordonat liderilor străini. Kelemen Hunor, săgeți către Nicușor Dan: „Să nu uite că l-au votat 90% dintre secui și maghiari”

Congres UDMR, 9 octombrie 2025/ Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru
Iată și dovada trădării de la vârful statului în fața premierului Viktor Orban! Bolojan a fost umilit în fața românilor și a acceptat să plece capul în fața șefului Guvernului maghiar. A stat drept și la imnul secuiesc. Liderul PSD, Sorin Grindeanu a părăsit sala în momentul intonării imnului. Liderul UDMR a spus că nu știe de ce s-a întâmplat asta și a venit cu o glumă: „Poate nu știa versurile imnului secuiesc”. Marele absent de la congres a fost președintele Nicușor Dan. Potrivit unor surse, agenda s-a schimbat în ultimul moment. Kelemen Hunor a lansat săgeți și către președinte: Nicușor Dan să nu uite că l-au votat 90% dintre secui și maghiari. 

În schimb, premierul Ilie Bolojan a rămas permanent lângă Victor Orban.

Kelemen Hunor: Eu n-am văzut dacă a ieșit sau nu a ieșit. Am auzit și eu, mi-au arătat în presă... Nu am discutat cu dl Grindeanu, nu știu. Trebuie să îl întreb ce s-a întâmplat. Poate, mai în glumă vreau să răspund, nu cunoștea verdurile imnului secuiesc. Dacă vorbesc la modul serios, nu știu de ce a ieșit.

Reporter: Nicușor Dan de ce a lipsit?

Kelemen Hunor: Trebuie să îl întrebați pe domnul președinte Nicușor Dan, fiindcă noi am trimis invitație, cum am trimis și lui Băsescu, și lui Iohannis, când erau președinți.

Comunitatea maghiară și, în special cei din Secuime, fiindcă acolo se poate vedea, au votat în jur de 90% și într-o prezența foarte masivă pentru președintele Nicușor Dan. 

