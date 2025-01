"Extrasul din Raportul Comisiei de la Venetia care se refera strict la reluarea turului doi, o sa-l aratati dupa ce voi iesi din direct. Mai mult decat atat, v-am trimis si scrisoarea care a fost trimisa de avocatii dl Calin Georgescu la Adunerea Parlamentara a Consiliului Europei. Stiti foarte bine ca Theodoros Rousopoulos este cel care - in urma nenumaratelor demersuri facute de avocata Maria Vasii - a sesizat si domnia sa Comisia de la Venetia. Astazi a ajuns in posesia noastra aceasta scrisoare.

Nu exista alta varianta decat reluarea turului doi. La asta face referire si raportul Comisiei de la Venetia. Oricat ar incerca Tudorel Toader si altii sa spuna ca se aplica pentru viitor. Pai, da, pentru viitor pentru reluarea turului 2 pentru ca anularea alegerilor in totalitate este ilegala.

Sigur, ei nu vor sa recunoasca acest lucru. Ma uitam acum, in timp ce asteptam sa ma sunati - ascultam pe alt post de radio - Catalin Striblea si Cristian Tudor Popescu vorbesc cu cetatenii despre cum ar putea fi interzis Calin Georgescu. Deci nu numai ca ei au stabilit o data a alegerilor complet ilegal, un Guvern pus ilegal, patronat de un presedinte ilegitim, ilegal, acum cauta solutii in dialog cu cetatenii cum sa faca sa il interzica pe Calin Georgescu.

In momentul asta, dl Striblea spunea: <<Domne, este clar ca este o minciuna ce spunea dl. Georgescu ca a avut cheltuieli 0. Nu mai avem sa ne dovedeasca un procuror sau justitia. Ei sunt atat de disperati incat in acest moment incalca absolut tot ce inseamna lege in tara asta. O sa vedeti diseara pentru ca am noi dovezi in legatura cu asta. O sa va arat si cum si-a facut, de fapt, campanie dl. Calin Georgescu de ani de zile. Ceea ce ei nu au facut. A mers si a vorbit cu poporul. A refuzat de multe ori sa vina la mine la emsiune si imi spunea ca inca nu e momentul - <<Eu merg prin tara la oameni>>. Ani de zile a facut lucurul asta si usor-usor o sa arat momentele petrecute in mijlocul oamenilor ca sa nu se mai mire toata aceasta gloat, aceasta sleahta de politicieni disperata sa ramana la butoanele puterii de unde oamenii il vor si il iubesc pe Calin Georgescu si de unde stiu de el. Nu, nu a aparut de nicaieri. Da, n-a cheltuit niciun ban. Na- facut altceva decat sa se duca sa vorbeasca cu poporul, lucru pe care aceasta clasa politica de 35 de ani a uitat sa il faca", a declarat, miercuri, jurnalista Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS.