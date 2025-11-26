Drulă: Ciucu era în poză cu mafiotul Iulian Dumitrescu

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru primăria Capitalei, așteaptă scuze de la Cătălin Drulă, după ce rezistul l-a făcut „porc” în cadrul unui interviu.

De altfel, deși îi provoacă la dezbateri pe contracandidații săi, Ciprian Ciucu susține că i-ar fi greu să îl aibă față în față pe Drulă după tensiunile recente dintre cei doi.

Însă, dacă rezistul ar arăta că îi pare rău pentru comparația nefericită, acesta s-ar putea răzgândi, a spus liberalul.

„Îmi e greu să mă duc într-o dezbatere cu domnul Drulă, nu pentru că n-am putea să dezbatem corect, dar domnul Drulă deja m-a jignit în această campanie electorală. M-a jignit, mi-a pus o poreclă, mi-a zis ceva de genul că sunt porc.”, a mărturisit Ciprian Ciucu.

De altfel, Ciprian Ciucu pare sigur că în echipa lui Cătălin Drulă ar fi social-democrați, acuzând astfel un blat PSD-USR pentru Capitală.

„Ciprian este un...nu e un om neapărat care face rău cu mâna lui, dar întoarce capul când îl vede făcut. Pot să dau exemple de blocuri făcute la Exigent, în Sectorul 5, claie peste grămadă...puse pe ordinea de zi, deci putea să nu o facă...de Ciprian...care a zis: bă, n-am chef să mă pun rău cu ăștia, cu imobiliarii, că-mi stric alte planuri pe care vreau să le fac. Pentru că el a fost, a închis ochii...Adică mie îmi spunea în privat: da, mă, Iulian Dumitrescu e un mafiot, dar după apărea în poză cu el la partid.”, a zis Cătălin Drulă.

Fostul baron PNL Iulian Dumitrescu deține o avere impresionantă care nu este trecută în declarația de avere. Supranumit baronul Lamborghini, acesta deține doi bolizi de lux a căror valoare cumulată este de peste 500 de mii de euro. Mai mult, Iulian Dumitrescu stă într-un apartament de 800 de metri pătrați, în nordul Capitalei pentru care ar plăti lunar o chirie de 10 mii de euro.

Iulian Dumitrescu este cunoscut în spațiul public ca având strânse legături cu generalul Florian Coldea. Dincolo de faptul că frecventează concomitent același restaurant de lux unde s-au mai și întâlnit, cei doi sunt conectați și în mediul de afaceri. La mijlocul lunii iulie 2025, Tribunalul București a decis începerea judecății în dosarul de corupție în care fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, sora și cumnatul acestuia, primarul orașului Lehliu Gară, Iulian Iacomi, precum și alți patru inculpați au fost trimiși în judecată de procurorii DNA. Instanța de fond a constatat legalitatea rechizitoriului întocmit de Direcția Națională Anticorupție, a probelor administrate și a actelor de urmărire penală realizate pe parcursul anchetei. Totodată, s-a dispus trecerea la faza de judecată propriu-zisă. Toți inculpații au contestat hotărârea Tribunalului București, iar dosarul a ajuns pe rolul Curții de Apel București, unde a primit termen la mijlocul lunii Decembrie, după ce s-au pronunțat mai multe amânări din cauza grevei din justiție.

Iulian Dumitrescu se află sub control judiciar și este acuzat de trafic de influență, două infracțiuni de luare de mită, dare de mită în formă continuată, efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, în formă continuată, fals în declarații de avere, în formă continuată. În același dosar sunt implicați și sora și cumnatul lui Dumitrescu, precum și primarul din Lehliu Gară, Iulian Iacomi. Potrivit anchetatorilor, fiecare ar fi avut un rol bine stabilit în mecanismele financiare și decizionale cercetate de procurorii anticorupție.