Ciprian Ciucu susține că în spatele lui Drulă s-ar afla consultanți PSD, care îi spun pe cine să atace în bătălia pentru fotoliul de primar.

De altfel, deși îi provoacă la dezbateri pe contracandidații săi, Ciprian Ciucu susține că i-ar fi greu să îl aibă față în față pe Drulă după tensiunile recente dintre cei doi.

Însă, dacă rezistul ar arăta că îi pare rău pentru comparația nefericită, acesta s-ar putea răzgândi, a spus liberalul.

De altfel, Ciprian Ciucu pare sigur că în echipa lui Cătălin Drulă ar fi social-democrați, acuzând astfel un blat PSD-USR pentru Capitală.