Discurs uluitor! Cu cine sunt sfătuite fețele bisericești să voteze!

2019-11-22 09:02:33 Cetateanul

Pentru idiotii utili . Tara asta are probleme serioase pe care Johannis nu s-a "obosit in cinci ani sa le ridice : - dreptul la viata, nu radare ridicole ci inchisoare pentru oricine ucide din culpa in accident de masina, se putea organiza un referendum pe aceasta tema vitala si la propriu si la figurat, - a tradat fluierand referednumul pentru familie, a spus ca Dragnea castiga si alte balarii, Dragnea sincer oricum pica si individul de mai sus stia acest lucru, - avand o asa-zisa criza pe piata muncii trebuie organizat un referendum pe tema normarii muncii in tara sau macar pentru ameliorarea fenomenului exploatarii, concret firmele amendate care schimba personal des . Ce vrea acest Johannis in care am avut incredere recunosc si l-am votat, este sa ne dezbine, este evident . Sa nu ne prezentam la referendumul pentru familie, sa fim rai, sa dam cu flit altora .Sa ne dedicam viata pentru a imbogati pe altii in capitalism, familia in viziunea acestui individ este o optiune, nu o valoare . Si va dezbina orice idiot util din tara asta pentru ca sunt multi naivi care-l mai cred . Nu va construi absolut nimic ,