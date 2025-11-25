Noi dezvăluiri despre cel care l-a împins pe Nicușor spre Cotroceni

„Când am ascultat am fost foarte surprins pentru că ceva părea nefiresc. Nu? Iată cum am aflat noi că, de fapt, cineva cam tânăr pentru o astfel de informație, îi trasează și parca îi spune așa domnului primar general de atunci... ce ar fi să vă pregătiți pentru prezidențiale?

Coroborat cu alte informații pe care chiar in emisiune la domnul Botin le-am mai făcut, prin februarie chiar, când arătam că ceva s-a întâmplat în mod nefiresc cu anularea alegerilor...pot să vă zic o chestie și mai interesantă… că tot în același Youtube... dacă veți asculta pe la minutul 33, același personaj era uimit cum... și se auzea în BEC așa: domne ce a făcut TikTok-ul... cum l-a ridicat pe Georgescu.

Și mai încolo, imediat, zice: fără partid, acest Georgescu a reușit. Ce se va întâmpla? Deci, erau foarte angoasați factorii decidenți din partea primăriei. Pe la minutul 34, dacă îmi amintesc, Nicușor Dan zicea că o să se intereseze despre Călin Georgescu.

Ceea ce pe mine mă surprinde...pentru că ce atribuții are un primar general să se intereseze de vreun candidat?”, a declarat fostul colonel SRI, Ion Dedu, exclusiv la Realitatea PLUS.