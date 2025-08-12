

Administrația primăriei din Timișoara, sub conducerea USR, arată dezastruos. Primăria a înființat în 2022 și 2023 trei societăți cu răspundere limitată, al căror director este Dominic Fritz.

Două dintre ele se ocupă cu producția, transportul și distribuția energiei electrice, iar cea de-a treia cu servicii de administrație publică, economică și socială.

De la înființare, aceste firme au avut împreună cifre de afaceri de peste 318 mii de lei și încasări de aproximativ 319 mii de lei. Însă, cheltuielile au fost de aproape 2,4 milioane de lei.

Astfel, companiile au înregistrat pierderi totale de peste 2 milioane de lei.

Una dintre companiile primăriei Timișoara a făcut achiziții de 40 de milioane de lei, însă fără rost. Conform bilanțului contabil pentru anul fiscal 2022, SC Agenția de Achiziții Publice Timișoara SRL a declarat zero lei cifră de afaceri, 2 lei venituri totale, dar a cheltuit aproximativ 268 de mii de lei.

Una dintre cele trei firme se ocupă de servicii de administrație publică, nici aceea nu stă bine la capitolul finanțe.

Deci, de la înființarea celor trei companii, Dominic Fritz a cheltuit aproape 2,4 milioane de lei și a avut pierderi financiare totale de peste 2 milioane de lei.

Astfel, timp ce Dominic Fritz îi trage de mânecă pe români și transmite că reformele sunt necesare și că poporul trebuie să strângă cureaua, primăria Timișoara, pe care o conduce de 2 mandate, este în pierdere.