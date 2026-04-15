„Péter Magyar are, deocamdată, creditul acesta de la Bruxelles, dar sigur că - există o vorbă americană - nu există prânz gratis. Și eu cred că nici acest suport tacit nu va fi gratis, pentru că, cum l-au sprijinit cei de la Bruxelles pe Péter Magyar? Tăcând din gură.

Fățiș, au zis: «tăcem din gură, îl lăsăm să-și facă jocul, să câștige, să scăpăm de Viktor Orbán», pe o victorie împotriva lui Donald Trump, împotriva lui Vladimir Putin, împotriva, mă rog, chinezilor într-o oarecare măsură.

Și, odată ajuns la guvernare, sigur că va avea de guvernat o republică... mă rog, o Ungarie care nu e chiar în cea mai bună formă. Evident că nu va putea să rupă acordurile energetice cu Federația Rusă. Evident că nu poate să iasă din toate, hai să zic așa, formatele în care Ungaria a intrat în vremea lui Viktor Orbán.

Viziunea lui Orbán a fost ca Ungaria să termine... Europa să se termine la Cluj sau pe Carpați. De acolo trebuiau să vină, repet, trenurile, autostrăzile, iar ideea de - tot megalomană, evident - de hub regional: transportul ungar, aeroportul ungar, care era făcut, ca să zic așa, aproape ca cel turcesc, venea tot de aici.

Europa, pe orizontală, trebuia să ajungă până în Ungaria; dincolo să nu mai fie interconectată. Întrebat fiind de ce blochează Dunărea - pentru că asta însemna un avantaj major economic pentru Portul Constanța - el a zis: «Dar de ce trebuie să-i fac eu mari pe români?».

Să nu creadă cineva că domnul Péter Magyar e diferit de Viktor Orbán în termenii viziunii sale revizioniste. Nici vorbă de așa ceva!”, a declarat prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026