Dacian Cioloș vrea "mai multă înţelepciune şi maturitate" în 2020

"În 2019: Am intrat în noul an cu un nou partid care să fie un instrument al acestei schimbări asumate. S-au adunat în jurul acestui proiect peste 17.000 de oameni în ţară şi în diaspora şi mult mai mulţi susţinători care ne-au dat un credit de încredere. A fost un an cu partidul de construit pe teren, dar şi cu două campanii electorale de organizat. Trebuie să recunoaştem, însă, şi cu un guvern PSD care ne-a ţinut uniţi şi cu ochii-n patru. Am construit Alianţa cu USR şi am început să învăţăm să lucrăm împreună. S-au adunat în această Alianţă oameni determinaţi să se implice, veniţi din mediul antreprenorial, din societatea civilă, oameni cu multă personalitate şi mulţi cu convingerea că ştiu ce e mai bine de făcut şi că părerea lor trebuie luată în seamă. Am luat contact direct, în stradă, cu oamenii din toată ţara şi din diaspora. Le-am ascultat păsurile şi părerile despre ce trebuie făcut cu România. Am început să învăţăm din victorii, dar şi din dezamăgiri că niciunul dintre noi nu este "buricul pământului" şi că trebuie să învăţăm să ne ascultăm şi să ne auzim unii pe ceilalţi. Am construit un nou grup politic în Parlamentul European care a devenit al treilea ca mărime, indispensabil formării oricărei majorităţi decizionale. Am început să contăm la Bruxelles şi să fim ascultaţi atunci când avem ce spune. Mi-am asumat preşedinţia grupului politic nou format, convins fiind că şi acolo, la fel ca acasă, trebuie să şi facem, nu doar să aşteptăm să se facă. Pentru prima dată, un român a fost ales pe o astfel de poziţie de influenţă politică", afirmă Cioloş, într-un mesaj de Anul Nou postat marţi seara pe pagina sa de Facebook.



El arată că după "momentele şi ezitările" dacă să fie continuată alianţa sau PLUS şi USR să meargă mai departe separat, s-a hotărât să se continue împreună "pentru că e mult mai uşor să dezbini decât să construieşti încredere".



"Am petrecut perioada de după europarlamentarele din 26 mai construind partidul în teritoriu: sute de comunităţi locale, filiale judeţene peste tot în ţară, în Bucureşti şi în diaspora.Am intrat în campania prezidenţială într-un tandem care nu a fost valorificat la potenţialul său maxim. Am tras învăţăminte pentru creşterea încrederii în echipa Alianţei. Au fost momente şi ezitări dacă să continuăm în alianţă sau să mergem separat. Am hotărât să continuăm împreună, pentru că e mult mai uşor să dezbini decât să construieşti încredere. România are nevoie de încredere, căci din dezbinare s-a hrănit prea mult politica românească", spune preşedintele PLUS.



Dacian Cioloş mai spune că în anul următor Alianţa USR-PLUS va putea împlini multe dintre lucrurile sperate.



"În 2020: Vom putea împlini multe dintre lucrurile pe care le-am sperat, pe care le-am crezut imposibile, dar care ne-au adus împreună pentru a visa la ele şi a le materializa. 2020 va fi un an care ne va cere multă înţelepciune şi maturitate, ne va cere capacitate de a distinge între ceea ce credem că e bun pentru că ne alimentează orgoliul şi ceea ce trebuie făcut pentru că cetăţenii români ne-au creditat cu încredere. 2020 va fi anul în care vom dovedi dacă suntem capabili să creştem, materializând încrederea celorlalţi mai degrabă decât urmând propriile aspiraţii de preamărire. Îmi doresc să merit şi să merităm încrederea celor care sunt decişi să arate că noi, ca neam şi ca societate, putem face alegerile asumate care să ne ducă spre mai bine", concluzionează liderul PLUS în finalul mesajului său de Anul Nou.