"O persoana a fost crescuta de Iliescu si purtat pe brate. Fostul presedinte al CCR, Marian Enache. El ii datoreaza tot ce a ajuns el, ii datoreaza lui Ion Iliescu.

Si daca vreti sa va spun in extenso, in noaptea de 13 iunie, cel care era permanent langa Iliescu si lua permanent anumite decrete si le ducea la Monitorul Oficial si cel care l-a intampinat personal pe Miron Cozma in fata la Spitalul Filantropia e Marian Enache. Ochii mei au vazut si n-o sa uite niciodata", a afirmat Aurelian Savulescu.