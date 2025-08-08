CULISELE STATULUI PARALEL. Aurelian Săvulescu, dezvăluiri-bombă despre relația dintre Ion Iliescu și fostul șef al CCR, Marian Enache: Îi datorează tot

Marian Enache/Arhivă foto
Noi dezvăluiri în cazul emisiunii Culisele Statului Paralel. Omul de afaceri Aurelian Săvulescu a dezvăluit că Marian Enache, fostul șef al CCR, îi datorează totul fostului președinte Ion Iliescu. Fostul oficial este cel care ducea decretele la Monitorul Oficial. În prezent, trădător lângă Nicușor Dan, fostul șef CCR l-a batjocorit pe cel care l-a făcut om. 

"O persoana a fost crescuta de Iliescu si purtat pe brate. Fostul presedinte al CCR, Marian Enache. El ii datoreaza tot ce a ajuns el, ii datoreaza lui Ion Iliescu.

Si daca vreti sa va spun in extenso, in noaptea de 13 iunie, cel care era permanent langa Iliescu si lua permanent anumite decrete si le ducea la Monitorul Oficial si cel care l-a intampinat personal pe Miron Cozma in fata la Spitalul Filantropia e Marian Enache. Ochii mei au vazut si n-o sa uite niciodata", a afirmat Aurelian Savulescu.  