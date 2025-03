"Realmente sunt ingrijorat. Am citit ca sunt unii lideri usr care vor ca Elena Lasconi sa renunte in favoarea lui Nicusor Dan. Doamne fereste! pai ce ne facem noi fara Lasconi? Fara campania ei? Viata ar fi infinit mai trista daca n-ar fi Lasconi. Cum am mai rade noi?? Unde ne-am mai amuza??

Eu v-am zis: mi-e foarte simpatica, o vreau presedinta Romaniei. Primul lucru ar face o omleta. Ce a facut acolo Bolojan? Obiectiv turistic. Ea o sa faca croitorie, o sa invete acolo consilierele sa lucreze cu acul, o sa fie modista", spune jurnalistul intr-o postare pe TikTok.