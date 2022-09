„Vești bune! Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, schema de ajutor pentru marii consumatori de energie în valoare de 1,5 miliarde de euro prin care vom acorda o compensație parțială întreprinderilor mari consumatoare de energie confruntate cu o creștere a prețurilor la energie electrică ce rezultă din costurile indirecte ale emisiilor în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

De această măsură vor beneficia întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon enumerate în anexa I la Orientările privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2021 („Orientările privind ajutoarele de stat acordate în cadrul ETS”). Aceste sectoare se confruntă cu costuri semnificative ale energiei electrice și sunt expuse în mod deosebit concurenței internaționale.

Compensația va fi acordată întreprinderilor eligibile sub forma unei rambursări parțiale a costurilor indirecte ale emisiilor suportate în anul precedent, plata finală urmând să fie efectuată în 2031. Valoarea maximă a ajutorului va fi egală cu 75 % din costurile indirecte ale emisiilor suportate. Valoarea ajutorului se calculează pe baza valorilor de referință privind eficiența consumului de energie electrică, care asigură faptul că beneficiarii sunt încurajați să economisească energie.

În data de 10 februarie a fost adoptat Memorandumul pentru inițierea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice în perioada 2021-2031.

Acordarea ajutoarelor de stat pentru sprijinirea acestor întreprinderi se face cu respectarea prevederilor art. 107 alin. (3) lit. c) din Tratatul pentru Funcționarea Uniunii Europene (denumit, în continuare, TFUE) și a prevederilor Comunicării Comisiei (2020/C 317/04) cu privire la Orientările privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2021 (denumite, în continuare, Orientările ETS) – secțiunea 3.1. Ajutoare acordate întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice (ajutoare pentru costurile indirecte ale emisiilor). Ajutorul de stat se va acorda sub forma unor subvenții financiare nerambursabile plătite beneficiarilor. Veniturile necesare implementării schemei de ajutor de stat pentru sectoarele expuse riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon urmează să fie asigurate din fondurile alocate Ministerului Energiei, în conformitate cu prevederile art.10 alin 1 lit. c) din OUG nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare.

Reamintim că în perioada 2019- 2021, în România a fost implementată o schemă de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare, ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019. Valoarea totală a ajutorului de stat pentru anul 2019 a fost de 399.437.091,82 lei pentru un număr de 34 întreprinderi, respectiv de 637.623.005,80 lei, pentru un număr de 33 întreprinderi în anul 2020”, a transmis Virgil Popescu.