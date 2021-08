Dragnea are probleme cu spatele și, potrivit lui Ștefănescu, acestea s-au agravat în perioada petrecută în penitenciar. Codrin Ștefănescu susține că Liviu Dragnea va acorda în curând un interviu unei televiziuni.

„Am promis că vă țin la curent! Dupā foarte multe analize și vizite in mai multe spitale, concluziile medicilor sunt destul de clare! Situația s-a agravat în ultimii doi ani, rezultatul analizelor nu e deloc favorabil. Probabil se va opera, cel puțin asta i s-a dat de înțeles. Doctorii sunt rezervați pentru o altă variantă, mai sunt doi care trebuie să-l vadă, pentru că programul a fost modificat după ce l-au convocat la DNA. Vă amintiți faza, exact la ora când era stabilit RMN-ul. În rest, se simte ok. E puternic și curajos, așa cum îl știți, a promis că în câteva zile va accepta invitația unei televiziuni! Și chiar are lucruri de spus! Mulți nu vor dormi după anunțul acesta! Vă îmbrățișeazā pe toți!”, scrie Codrin Ștefănescu pe Facebook.