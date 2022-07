Deși Dacia este constructorul autohton care a lansat primul pe piață o mașină electrică, aceasta nu este produsă la noi, ci în China. Practic, Ford va produce prima mașină electrică de serie de la noi din țară

„Mă bucur foarte mult să particip la acest eveniment și mă bucur să fiu acasă la Craiova, pentru că eu chiar sunt acasă aici. E o plăcere să revin în județul meu natal și sa particip la un eveniment de un așa nivel. Este vorba de preluarea fabricii Ford Craiova de către subsidiara din Turcia, Ford Otosan. Investițiile în următorii trei ani se vor cifra la 490 de milioane de euro. Este o investiție ce vizează producerea de alte noi 4 modele noi de vehicule aici, iar din anul 2024 va fi produs și primul autovehicul electric. Am avut o discuție, atât cu președintele Ford Europa, cât și cu managerul Ford Otosan. Am înțeles foarte bine care sunt proiectele, bazate pe o viziune de devoltare a fabricii de la Craiova. Mi-au fost aduse la cunoștință și investițiile în industiria orizontală, adică a furnizorilor companiei americane. Am înțeles că toate aceste investiții noi vin cu o serie de obligații pe bază de dialog la nivel guvernamental astfel încât să susținem tranziția de la motoare cu combustie către mașinile electrice. Practic, investițiile Ford Craiova vin și sprijină proiectele guvernamentale pentru ca România să atingă obiectivul privind tranziția către verde și să ne asigurăm că, din 2035 vom produce și vom folosi mașini cu emisii zero. Avem nevoie, mai ales în aceste momente de răstriște, de stabilitate și investiții. Avem o serie întreagă de elemente discutate în cadrul întâlnirii de azi, atât cu președintele Ford Europa, cât și cu managerul Otosan, care au ridicat problema infrastructurii pentru mașinile electrice. În prezent, la nivel guvernamental avem, prin PNRR, asumat angajamentul ca, până la sfârșitul anului 2026 România să aibă funcționale 18.000 de stații de încărcare pentru mașini electrice. Dintre acestea, 13.000 vor fi finanțate cu fonduri de la UE, iar 5.000 din bani de la guvern.

Daca azi, există în planurile fabricii craiovene o producție de 150.000 vehicule pe an, iar din 2023 angajamentul este de 200.000 de unități. Ceea ce este îmbucurător, atât pentru menținerea atenției pentru devoltarea industriei auto din România, dar și pentru industria orizontală. Există promisiuni că vor veni în România companii partenere ale Ford Otosan. Practic, acest demes se încadrează în eforturile guvernului pentru protejarea economiei și a locurilor de muncă. Prin planul de azi, există intenția dezvoltării a 600 de noi locuri de muncă la Ford Craiova. Avem prezenți, azi, la Craiova, nu doar 2 investitori, ci avem elementele de bază ale parteneriatului strategic al României cu SUA și Turcia. Pot să transmit că angajamentul oficialilor americani și turci este acela de a continua să identificăm noi oportunități pentru a întări relațiile economice. Este un exemplu elocvent că la nivelul României se poate crea un pilon de stabilitate cu 3 suporți foarte bine angajați în ceea ce înseamnă relația strategică între state partenre”, a declarat premierul Ciucă.