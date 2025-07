Călin Georgescu s-a prezentat, ast[zi, astăzi, la poliție, pentru a semna controlul judiciar. Realitatea PLUS, televiziunea poporului, a transmis LIVE cele mai importante momente.

UPDATE 11:48 - Călin Georgescu a ieșit de la controlul judiciar.

"Am venit de atâtea ori aici că ar trebui bulevardul acesta să se numească Călin Georgescu. Fără umor, se alege praful de tragedie. Am un mesaj pentru poporul român. Vreau să le mulțumesc ca sunt de fiecare dată prezenți, îmi dau seama că nu este un lucru foarte simplu, îmi dau seama că suferă, știu prin ce trec prin aceste umilințe, mai ales cu acest regim fanariot care a impus jug de taxe și impozite peste poporul român.

Conștientizez că atât cei din țară, cât și cei din străinătate suferă și că nu este foarte simplu să facă față acestor abuzuri făcute de cei care se apără pe ei și nu apără poporul român. Consider că guvernul actual manifestă un dispreț nemăsurat față de viața umană, la tot ceea ce se întâmplă astăzi și fiecare acțiune a lor, economică sau politică, este dezarticulată și este la limita penală a incompetenței. Consider că tot ceea ce se întâmplă este un abuz, că ei provoacă... prin acest abuz demonstrează o putere care devine... Au luat tot răul și l-au transformat într-un sistem opresiv și au făcut din putere o maledicție, așa încât lumea pe care ei o impun poporului român este un țarc, iar eu doresc poporului român tot universul. Asta e diferența. De aceea eu spun românilor: NU vă temeți! Fiți statornici în credință nelimitată, rugăciune, pentru că Dumnezeu va lucra pe acest temei al jertfei. Sunt convins că adevărul va ieși la suprafață foarte curând pentru că această rețea malefică care a dus la lovitura de stat din 6 decembrie va fi făcută public, este bine documentată și foarte curând va fi prezentată poporului român. Am convigerea că acest imperiu colonial se va duce la lada de gunoi a istoriei.

Pe de altă parte, trecem prin momente de mare încercare. E o sită care cerne la rândul ei permanent azi, una din ce în ce mai deasă, care a ajuns deja la farisemsul și viclenia politică și la cei vechi, și la cei mai tineri. Foarte curând se va deconspira această meserie care înseamnă doar combinator politic. Pe de altă parte, vă spun așa: Nu vă fie frică că ați eșuat, dar să vă fie frică că nu îndrăzniți să trăiți liberi. Poporul român este o civilizație, e un popor măreț, care nu va acceptă să trăiască în umilință, reguli false și minciuni, așa încât sus inimile! Vă mulțumesc!", a spus Călin Georgescu.

UPDATE 11:40 - Călin Georgescu a ajuns la sediul IPJ Ilfov, unde semnează controlul judiciar. Candidatul interzis de sistem a fost întâmpinat cu urale de susținătorii care i-au adus flori, și-au făcut poze cu el și l-au îmbrățișat.

UPDATE 11:00 - Sute de susținători sunt la sediul IPJ Ilfov. Oamenii îl așteaptă pe Călin Georgescu.

UPDATE 9:49 - "Am venit pentru Călin Georgescu pentru că el este președintele nostru ales", spune, într-o intervenție la Realitatea PLUS, un susținător.

"Vrem o schimbare. Decizia de ieri privind menținerea controlului judiciar nu mi se pare corectă", spune un alt susținător.

UPDATE 9:22 - Jandarmii au montat deja garduri, semn că au fost luate măsuri pentru cei care au venit să-l susțină pe Călin Georgescu.

Ieri, judecătorii de la Tribunalul București au decis: fostul candidat la prezidențiale rămâne sub control judiciar, decizia este definitivă și nu mai poate fi contestată.

Călin Georgescu a făcut baie de mulțime în fața instanței, iar susținătorii săi l-au așteptat în fața Tribunalului încă de la primele ore ale dimineții, în așteptarea deciziei.

La ieșirea din sala de judecată, Călin Geogescu a transmis un mesaj de unitate pentru toți românii, dar și unul tranșant pentru oamenii sistemului.

"Nu există biruință fără cruce și adevăr fără suferință. Constat că s-a făcut o selecție inversă în acești zeci de ani față de situația pe care o avem în țară. Suntem în altă etapă a vieții în lume. Vom privi lucrurile total diferit. Vom constata că scopul vieții este total diferit față de ceea ce știm. Ține de sincronicitate. În schimb, legat de ce văd aici, în România, e clar că nu atât sistemul s-a devoalat și și-a arătat fața hâdă, ci poporul român, trezit în conștiință, a ales să-l vadă și îl vede fără ură. Îl vede însă decis ca drumul poporului român să și-l asigure singur, fără intervenția sistemului. Poporul român este hotărât să-și decidă drumul singur. Și se vede acest lucru. Sistemul se teme de iubire, se ferește de ea, poporul român răspândește iubire. Unitatea e adevărata forță a poporului român. Sunt convins că speranța e din ce în ce mai mare și se transformă în nădejde creștină.

Vă garantez că Administrația Trump a văzut și a notat tot ce s-a întâmplat în România începând cu 6 decembrie, a notat toate abuzurile care s-au făcut și se fac asupra mea și care se fac asupra poporului român. Cu singuranță a constatat confiscarea statalității României de către Macron și cu siguranță toate aceste lucruri nu vor rămâne fără consecințe la adresa celor responsabili.

Speranța și convingerile, principiile poporului român fac din el o prezență istorică imposibil de oprit. Sigur că sunt greutăți, sunt solidar cu toți cei care le au în această țară, însă trebuie să dăm dovadă de încredere, de optimism zâmbitor, un zâmbet care nu poate să mai apună niciodată, și să ne aducem aminte că viața nu merită trăită dacă este trăită în genunchi, sub nicio formă. Poporul român este stăpân pe el însuși și va cuceri lumea prin noblețe, genialitate și iubire. Va fi un neam călăuză", a spus Călin Georgescu.