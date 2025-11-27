Taxe mari pe cotețul din curte

Guvernul vrea să ia bani de la români pentru absolut orice. Noua invenție este taxa pentru cușca în care stă cățelul din curte.

„Coteț de porci, de animale...pe ce să plătesc... că nu e zid? E tablă, e țeavă, nu e clădire. Ne pun ăștia taxe și pe cotețul câinelui. Uite, celălalt coteț e gol. Trebuie să-l dărâm că dacă mă găsește cu el acolo, îmi ia taxă pe el. Trebuie să-l stric. Nu mai lătra (către câine) că-ți dărâmă ăștia cotețul...te lasă fără adăpost. Fii cuminte...că dacă nu ești cuminte...Țara e de râs. Au adus-o politicienii de râs. Altceva nu știe decât să taie și să pună taxe. Au tăiat de la mame, de la copii, de la bătrâni ca să ia ei salarii mari, pensii speciale...că din alea nu taie, dar taie de la amărâții care dau cu sapa ca noi.

N-am vândut o varză. Am 6 hectare jumătate de varză. N-am tăiat o varză. Ei aduc varză din Polonia, din Turcia, din astea. N-am vândut.”, spune Nelu, un sătean dezamăgit de noile anunțuri venite din partea guvernanților.