"Este adevărat, domnul preşedinte a fost ieri (marţi - n.r.) într-o vizită la Guvern, după ce m-a anunţat că vine pentru a vedea care este stadiul discuţiilor din coaliţie pe acest pachet 2 de reforme, dar, în afara acestor aspecte generale, nu pot ca dintr-o discuţie cu titlu privat să vin să fac dezvăluiri”, a afirmat Ilie Bolojan, miercuri seară, la un post TV, citat de news.ro.

Șeful guvernului a precizat că a discutat cu preşedintele ”aspecte care ţin de stadiul negocierilor” pe pachetul al doilea de reforme.

”Solicitarea dânsului pe componenta de magistraţi (...) a fost să se găsească o formulă prin care să existe o perioadă de tranziţie prin care cei care intră la pensionare după noile reglementări să o poată parcurge în aşa fel încât să nu existe o trecere bruscă. Acest lucru vom vedea în ce măsură îl putem integra”, a explicat Ilie Bolojan.

El a subliniat că, prin discuţia avută, preşedintele ”nu a făcut decât să îşi exercite această competenţă legală de a media între instituţii atunci când apar divergenţe”.

”Celelalte aspecte nu au fost discutate şi le vom menţine aşa cum le-am anunţat public şi aşa cum au fost comunicate spre consultare ş avizare către CSM,” a subliniat Ilie Bolojan.