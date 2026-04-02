AUR cere DNA să trimită vinovații din dosarul vaccinurilor Pfizer după gratii. Cine sunt politicienii indicați de Petrișor Peiu: „Au păgubit România de 600 de milioane de euro”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză PSD și PNL că ar fi adus un prejudiciu major României, în contextul procesului pierdut în fața companiei Pfizer. El susține că statul român ar trebui să plătească aproximativ 600 de milioane de euro, sumă stabilită de Tribunalul din Bruxelles.

”PSD şi PNL au păgubit România de 600 de milioane de euro, iar PSD le răspunde cu câteva cutii cu pantofi, pline cu sute de mii de euro din şpăgi luate de la şoferi”.

Decizia instanței și contractele pentru vaccinuri

Peiu leagă această situație de deciziile luate în perioada pandemiei, când au fost comandate cantități mari de vaccinuri anti-COVID.

Advertising

Advertising

”Am luat act cu dezgust şi revoltă de decizia Tribunalului Bruxelles prin care România trebuie să plătească corporaţiei Pfizer 600 milioane euro plus dobânzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată, ca o consecinţă a actelor grave de abuz şi mare corupţie ale guvernării PNL-USR. Guvernul Cîţu, încălcând dispoziţiile legale şi în lipsa oricăror documente sau analize de fundamentare, a comandat cantităţi imense de doze de vaccin împotriva COVID-19, care ar fi fost suficiente pentru o populaţie de câteva ori mai mare decât cea a României”, a susţinut liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, joi, într-o postare pe Facebook.

El a explicat că, deși numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare era mult mai mic, comenzile ar fi depășit cu mult necesarul. Potrivit acestuia, problema ar fi apărut după schimbarea guvernării, când noile autorități au refuzat să mai cumpere dozele suplimentare.

”Pentru că guvernul următor, în care s-a schimbat doar USR cu PSD, a refuzat să mai achiziţioneze cantităţile suplimentare de vaccinuri, Pfizer a dat în judecată România pentru a o obliga să cumpere aproape 30 milioane doze şi a câştigat procesul. Această sumă este imensă şi putem vorbi despre subminarea economiei naţionale, deşi această infracţiune a fost abrogată de guvernul Cioloş, susţinut de aceeaşi familie politică PNL-USR , cu scopul evident de a scăpa de răspundere. Suma cu care a fost păgubit statul român este mai mare decât cea refuzată de guvernul Bolojan mamelor care îşi cresc copiii, veteranilor de război, foştilor deţinuţi politici, dar şi elevilor şi studenţilor”, a adăugat Peiu.

Cine ar fi responsabil, în opinia sa

Peiu spune că există atât responsabilitate la nivel european, cât și la nivel național.

”Responsabilitatea morală a deciziei care sărăceşte România cu 3 miliarde de lei aparţine Comisiei Europene şi preşedintelui acesteia, Ursula von der Leyen, dar responsabilitatea politică şi penală este ”în interiorul guvernului Cîţu”, a declarat politicianul.

Dosarul DNA și solicitarea de anchetă

Liderul AUR a adus în discuție și dosarul deschis de DNA în acest caz, despre care spune că durează de prea mult timp.

”Direcţia Naţională Anticorupţie a înregistrat dosarul penal în cauză încă din septembrie 2021 şi în noiembrie 2023 a sesizat preşedintele României şi Senatul pentru formularea cererii de efectuare a urmării penale pentru urmărirea penală a trei persoane cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave. Este vorba despre Cîţu Florin-Vasile, prim-ministru la data comiterii faptelor şi Voiculescu Vlad-Vasile şi Mihăilă Ioana, miniştri ai Sănătăţii la data comiterii faptelor. Este evident pentru toţi românii că,deja după 5 ani de la înregistrarea dosarului de urmărire penală nu se mai poate vorbi despre un termen rezonabil de soluţionare. Cerem DNA să îşi facă datoria în acest caz, pentru a îndepărta orice suspiciune de politizare a justiţiei şi de tărăgănare în vederea prescrierii faptelor”, a afirmat liderul senatorilor AUR.

Critici la adresa coaliției de guvernare

În final, Peiu a susținut că disputele din interiorul coaliției au legătură cu dorința de control asupra instituțiilor.

”Lupta atroce din culise pentru numirile de şefi ai parchetelor şi directori ai serviciilor de informaţii, care se duce în această perioadă in cadrul coaliţiei de guvernare, nu are ca miză o justiţie independentă, ci urmăreşte controlul politic al justiţiei pentru ca pe baza acestui instrument să fie exercitat controlul nedemocratic asupra societăţii”.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026