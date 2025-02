Anca Alexandrescu: „Îi îndemn pe români să rămână cerebrali! Împreună vom duce bătălia până la capăt!”

„Cel mai important este că nu are interdicția de a candida. Este într-adevăr, control judiciar cu interdicția de a apărea în mass-media, să nu creeze conturi și multe alte lucruri. Nu i se va interzice candidatura, ar fi putut fi luată și această decizie. Mă gândesc, însă, că pregătesc terenul pentru Curtea Constituțională. Ceea ce am văzut astăzi este ceva ce n-am mai văzut din anii 2013-2014. Este un sentiment de deja-vu. Eu am trăit acele momente, chiar astăzi când mă contactau diverși prieteni care știau că am luptat pe această baricadă și vreau să precizez foarte clar: voi lupta în continuare pe această baricadă și voi merge până la capăt indiferent de consecințe. Chiar dacă cel de-al treilea dosar se bazează pe emisiunile mele și pe afirmațiile făcute în emisiunea mea. Am văzut că pe conturile mele de socializare au început să apară persoanele care îndeamnă să fiu arestată, să fiu ridicată. Eu îmi asum acest rol, voi merge până la capăt. Nu mă tem! Mi-am pregătit toți apropiații, sunt cu bagajul făcut dacă vor să mă cheme, să mă ia la întrebări. Voi răspunde cu demnitate. Nu îmi este rușine de absolut nimic din ce am făcut în aceste luni. Am făcut-o pentru copiii noștri, pentru viitorul lor, pentru ca această țară să mai aibă o șansă! Să mai existe și să fie liberă. Ce am văzut astăzi, așa cum spuneam mai devreme, era ceva la care într-un fel mă așteptam, dar nu m-am gândit că vor avea atâta curaj și atâta tupeu. Lumea este în schimbare începând din luna ianuarie când administrația Trump a preluat conducerea la Casa Albă. Sunt încrezătoare că judecătorii, că o parte din judecătorii din România își iubesc meseria și o fac cu credință. Sunt convinsă că deasupra lor este doar Dumnezeu, nu Kovesi, nu domnul Iacob, nu domnul Coldea, nu domnul Bolojan, nu alte personaje. Sunt convinsă că adevărul va ieși la iveală. Sunt convinsă că vom asista în orele următoare și în zilele următoare la o mobilizare a oamenilor care vor dori să-și apere libertatea și democrația, cum în egală măsură deja am și văzut astăzi.”, a transmis jurnalista Anca Alexandrescu în direct la Realitatea PLUS.