Potrivit unor surse judiciare citate de fantome.info, grupul din care făcea parte Nazare ar fi livrat 22.000.000 USD, bani aparținând oligarhului Mukhtar Abliazov, și 12.000.000 USD, proveniți de la un serviciu secret din România. În schimbul fondurilor, Djotodia ar fi oferit diamante, care ulterior au fost comercializate la Geneva de Nazare și alte persoane din aceeași rețea.

Anchetatorii susțin că, prin aceste tranzacții, regimul lui Djotodia ar fi achiziționat arme și ar fi alimentat un conflict soldat cu moartea a peste 370.000 de oameni, ceea ce a dus la deschiderea unui dosar de crime împotriva umanității.

Surse judiciare au mai declarat că Alexandru Nazare ar fi pretins, în fața unor interlocutori, că este ofițer acoperit al unui serviciu de informații. Numele său apare și într-o altă operațiune internațională, legată de antrenarea forțelor aeriene din Yemen și din alte state africane.

În cadrul acestei operațiuni, șpăgile pentru atribuirea unor contracte către companii preferențiale ar fi fost transportate în valize, cu avionul, chiar de către Nazare. Surse judiciare susțin că el ar fi efectuat aceste deplasări alături de mai mulți oameni de afaceri români, iar banii erau direcționați către oficiali din state africane pentru obținerea contractelor.

Dosarul este în prezent deschis, iar ancheta este în curs de desfășurare, mai menționează sursa citată.