Câți bani câștigă Tzancă Uraganu

Tzancă Uraganu a stârnit o furtună pe rețelele de socializare după ce a postat un videoclip în care își arăta câștigurile dintr-o singură noapte de muncă. În înregistrarea sa, artistul de manele a arătat o sumă impresionantă de bani pe care a câștigat-o după ce a prestat la patru nunți în aceeași seară.

Clipul a devenit viral rapid, adunând peste 10.000 de redistribuiri și 26.000 de aprecieri. Tzancă Uraganu a folosit această ocazie pentru a răspunde criticilor care l-au atacat pe internet, plângându-se de comentariile negative care se referă la trecutul său. Artistul a subliniat că succesul său actual nu reflectă problemele din trecut și i-a criticat cei care continuă să îl judece pe baza experiențelor sale anterioare.

„Toți amărâții României au început să posteze clipuri. Cum mă trezesc din somn, apare câte un amărât din asta și începe să vorbească urât și să jignească. Am înțeles că săriți să luați apărarea, mi se pare normal, dar de ce trebuie să jigniți, să vorbiți că ați fost amărâți sau că ați fost mai știu eu cum. Vorbiți despre ce se întâmplă în 2024. Am spart România de ani de zile. Uitați ce bani am luat într-o seară! Aici e tot ce s-a întâmplat aseară. Vorbiți așa, uitați ce se întâmplă într-o singură seară, în 2024. Nu mai vorbiți, ce am făcut acum 15 ani și acum 20 de ani. Amărâților, tineți contul la toată lumea și vorbiți numai prost și urât. Nu vă mai ajunge nimic. Numai așa, încontinuu, apăreți câte un fraier din ăsta, câte un amărât, că mă faceți să fiu ceea ce nu vreau să fiu. Mă faceți să vorbesc. Uitați și vorbiți aici cu șeful, care face asta într-o singură seară. Uitați ce bani am făcut într-o singură seară. Am venit acasă la 7:00 dimineața, după patru nunți. Uitați, luați de aici până nu mai știți de voi. Fraierilor”, a declarat Tzancă Uraganu în videoclipul său.

În ciuda controverselor, Tzancă Uraganu a reușit să își demonstreze succesul profesional și să atragă atenția asupra realizărilor sale recente, confruntându-se cu criticii și revendicându-și realizările.

