Robert Redford a murit. Actorul avea 89 de ani

Actorul Robert Redford a murit, în această dimineață, la domiciliul său din Utah.

Momentan, cauza decesului nu este cunoscută.

Cine este Robert Redford

Robert Redford este un actor, regizor, producător și activist american, considerat una dintre figurile emblematice ale cinematografiei americane din a doua jumătate a secolului XX.

A devenit cunoscut în anii 1960 și 1970, fiind apreciat pentru roluri în filme precum: Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973), All the President’s Men (1976), The Way We Were (1973) sau Out of Africa (1985).

Robert Redford a debutat ca regizor cu filmul Ordinary People (1980), care a câștigat 4 premii Oscar, inclusiv pentru Cel mai bun film și Cel mai bun regizor.

A mai regizat filme precum: A River Runs Through It (1992), Quiz Show (1994), The Horse Whisperer (1998).

Robert Redford este fondatorul Festivalului de Film Sundance, cel mai important festival de film independent din Statele Unite. Acesta a devenit un pilon major pentru regizori și filme independente din întreaga lume.