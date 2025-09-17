Printre găini, albine și pomi fructiferi, Beckham a inventat o rețetă care a cucerit fanii din întreaga lume – dulceața de prune cu rom, supranumită „Beckjam”.

Primele borcane au fost pregătite chiar de el, iar succesul nu a întârziat să apară. Victoria Beckham a împărtășit imagini cu „Beckjam” pe rețelele de socializare, iar internetul a reacționat imediat: rețeta a devenit virală, fiind considerată o combinație perfectă de savoare și rafinament.

Cum se prepară „Beckjam”

Rețeta este surprinzător de simplă, dar are un ingredient secret care îi dă un caracter aparte – romul negru de calitate.

Ingrediente:

5 kg prune bine coapte

1 kg zahăr

2 lămâi organice

200 ml rom negru

Mod de preparare:

Prunele se spală, se curăță de sâmburi și se taie în sferturi.

Se așază în straturi, împreună cu zahărul, într-o oală mare, apoi se lasă la rece peste noapte.

A doua zi, amestecul se fierbe la foc mediu aproximativ o oră, până începe să se îngroașe.

Se adaugă feliile de lămâie fără sâmburi.

Spre final, se toarnă romul și se amestecă delicat, pentru ca aroma să se fixeze.

Dulceața se pune fierbinte în borcane sterilizate, care se închid ermetic.

Pentru un plus de stil, Beckham personalizează etichetele, transformând fiecare borcan într-o mică ediție limitată.

De ce a cucerit „Beckjam” lumea

Rețeta nu este doar despre gust, ci și despre poveste. Beckham a început să se dedice acestei activități după o perioadă dificilă, alegând să se concentreze pe momente simple, petrecute în natură și alături de familie. „Beckjam” este, astfel, mai mult decât o dulceață: este simbolul unei reinventări personale și al bucuriei de a împărtăși ceva autentic.

Și, până la urmă, dacă David Beckham a trecut cu succes de la lovituri libere pe teren la dulceață cu rom în bucătărie, oricine poate încerca să-și scrie propria rețetă de succes acasă.