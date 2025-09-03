Dulceața de dovleac nu este foarte populară în România, în ciuda faptului că este foarte gustoasă și sănătoasă. Însă, dacă vreți să încercați acest produs cu adevărat unic, atunci nu vă trebuie decât câteva ingrediente foarte simple și ieftine.

Această dulceață are un gust cu adevărat unic și special, de care vă veți îndrăgosti încă de la prima înghițitură. Și deși este o variantă mult mai rară, dulceața de dovleac este mult mai ușor de pregătit decât sortimentele mult mai populare în țara noastră.

De ce ingrediente este nevoie

Pentru a pregăti această rețetă delicioasă și unică, nu este nevoie decât de câteva ingrediente destul de simple! Mai precis, este vorba despre aproximativ un kilogram de dovleac plăcintar curățat și tăiat în cuburi mici, 800 de grame de zahăr, cât și două portocale mari.



De asemenea, veți mai avea nevoie și de sucul de la o lămâie, de 100 ml de apă și de un băț de scorțișoară. Odată ce aveți toate aceste ingrediente la îndemână, puteți începe să pregătiți dulceața de dovleac!

Cum se pregătește acest desert delicios

Primul pas pe care trebuie să îl urmați este să puneți apa și zahărul într-o oală, iar apoi să lăsați totul pe aragaz, la foc mic. După ce zahărul s-a topit complet, va trebui să adăugați cubulețele de dovleac, după care veți spăla bine portocalele și le veți rade coaja.

Mai departe, coaja portocalelor trebuie adăugată în oală, alături de sucul stors, sucul lămâii, cât și de scorțișoară. Dulceața trebuie lăsată la foc mediu vreme de 45 de minute, sau chiar și o oră, timp în care veți amesteca ocazional. La final, bățul de scorțișoară se îndepărtează și veți pune această dulceață delicioasă în borcane sterilizate.

