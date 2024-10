Cadavrul Adrianei Vieira, în vârstă de 31 de ani, din Brazilia, a fost descoperit pe 22 septembrie, iar US Sun a raportat despre aceasta, citând declarațiile mamei ei care a solicitat o anchetă.

Ultima dată, Vieira ar fi fost văzută înotând în port cu o seară înainte, în timpul petrecerii pe iaht, la care rapperul nu a fost identificat și nu a fost acuzat de nicio implicare.

Circumstanțele morții ei și cum a ajuns în apă rămân neclare, iar Departamentul de Poliție din Miami nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Trupul ei a fost reținut pentru autopsie.

„Vreau ca moartea fiicei mele să fie investigată și am nevoie de ajutor pentru a-i aduce corpul înapoi,” a declarat mama Adrianei, Antonia de Lourdes Vieira, pentru un agent de știri brazilian, conform celor de la The Sun. „Nu știu cât timp mai am până va fi îngropată într-un mormânt de sărăcie.”