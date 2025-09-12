„Educația contează, vreau să fiu un model pentru copiii mei”

Nicolai a povestit că, deși în tinerețe a renunțat la școală pentru a-și ajuta familia, acum a simțit că a venit momentul să recupereze. „Nu regret nimic din ce am trăit. Dar am înțeles cât de importantă este educația și le transmit asta și copiilor mei. Din toamnă merg la seral să termin liceul și să iau Bac-ul. Sunt convins că voi reuși”, a spus chef-ul într-un interviu pentru presa mondenă.

Lecțiile primite de la părinți

Bucătarul a vorbit cu emoție despre influența părinților în formarea sa. „Tata m-a învățat valoarea muncii, deși l-am pierdut devreme, la doar 12 ani. Cu mama am crescut mai mult, am avut o relație specială. Ea mi-a fost și mamă, și tată, și frate. Valorile transmise de ei – respectul, cinstea, dragostea – m-au ghidat toată viața”, a mărturisit Tand.

Învățământul seral este dedicat persoanelor care, din motive personale sau profesionale, nu și-au putut continua studiile în adolescență. Cursurile au loc seara, ceea ce le permite adulților să învețe și să obțină diploma de Bacalaureat fără a renunța la activitățile zilnice.

Pentru Nicolai Tand, această etapă nu este doar despre finalizarea liceului, ci și despre transmiterea unui mesaj puternic: niciodată nu este prea târziu să înveți și să îți îndeplinești un vis.