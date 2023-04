Monica Odagiu a ajuns la audieri după tragedie, însă nu a dorit să stea de vorbă cu jurnaliștii. Și părinții actriței au fost chemați să dea declarații.

Ajunsă acasă, actrița a făcut prima postare pe pagina sa de Instagram unde le-a spus următorilor ei că a fost șocată de cele întâmplate și nu a fost în stare să dea declarații.

"Astăzi am trăit o experiență tragică, fiind pusă într-o situație în care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în fața mea, deși am încercat să evit acest tragic eveniment. Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins și nu doresc nimănui să treacă prin asta. Îmi cer scuze tuturor celor care așteptau o reacție imediată din partea mea, dar vă rog să mă credeți că în acele momente nu am fost în star", a scris actrița pe Instagram.

Accidentul cumplit a avut loc în zona Știrbei Vodă, din Capitală. Bărbatul de 35 de ani se afla într-o stație de autobuz la momentul impactului. Medicii s-au chinuit minute în șir să îl resusciteze însă fără succes. Actrița Monica Odagiu în vârstă de 26 de ani se afla în mașina alături de sora sa și iubitul acesteia.

În urma testelor efectuate, Monica Odagiu nu a consumat alcool și nici substanțe interzise. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările.