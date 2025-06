Adio, pâine! Un pas esențial în echilibrul alimentar

Printre deciziile majore luate de Monica în ultimii ani se numără eliminarea completă a pâinii din alimentație. Actrița a explicat că a observat un efect negativ imediat asupra corpului atunci când consuma acest aliment.

„Am renunțat de mult la pâine. Simțeam efectiv că îmi îngreunează organismul, că mă face să mă simt umflată și lipsită de energie. Poate am și o intoleranță, nu știu exact, dar știu sigur că mă simt mult mai bine fără. Cred că e esențial să fim atenți la cum reacționează corpul nostru la ceea ce mâncăm. Nutriția nu influențează doar aspectul fizic, ci și starea mentală și nivelul de energie. Am citit chiar că la copii alimentația are impact inclusiv asupra IQ-ului. E imposibil să ignorăm cât de mult contează ce punem în farfurie”, a declarat Monica într-un interviu pentru Viva.

Motivația dincolo de estetic: „E despre sănătate, nu vanitate”

Deși are un program aglomerat, Monica Bîrlădeanu acordă un rol central activității fizice. Merge frecvent la sală și a transformat sportul într-o disciplină de viață.

„În ultima perioadă, sunt aproape zilnic la sală. Am simțit că am nevoie să tratez acest obicei cu seriozitate. După o anumită vârstă, mai ales noi, femeile, pierdem masă musculară, iar asta afectează întregul metabolism. Pentru mine, sportul nu mai este despre estetică, ci despre menținerea sănătății pe termen lung”, a spus actrița.

Monica recunoaște însă că are și ea momente în care motivația lipsește. Tocmai de aceea, a învățat să nu lase dispoziția de moment să îi influențeze deciziile.

„Când îmi spun ‘nu am chef’, știu că acela e momentul în care trebuie să mă duc. Dacă ne lăsăm ghidați de ‘chef’ și ‘nu chef’, nu putem construi nimic durabil. Nici în sport, nici în alte aspecte ale vieții”, a completat ea.

Pentru Monica Bîrlădeanu, cheia longevității fizice și mentale pare să fie conectarea sinceră cu propriul corp, susținută de voință și consecvență. Eliminarea alimentelor care „îngreunează”, alegerea mișcării regulate și o atitudine mentală ancorată în disciplină o ajută să rămână în formă – atât fizic, cât și emoțional.