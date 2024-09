Vedeta americană de origine libaneză, în vârstă de 31 de ani, a devenit cunoscută în întreaga lume la vârsta de 21 de ani, după ce a jucat în primul ei film pornografic. Milioane de persoane au accesat cel mai popular site de profil special pentru a căuta filmele cu Mia Khalifa, iar tânăra a devenit în scurt timp cel mai popular nume din industria pentru adulți. Cariera ei a durat doar câteva luni, timp în care a fost protagonistă în câteva producții, însă traumele acelei perioade au urmărit-o până recent, scrie LadBible.

Într-un podcast găzduit de Spotify, ea a vorbit despre modul în care i-a fost afectată sănătatea mintală, despre cum s-a simțit tot timpul copleșită de rușine

„Obișnuiam să am o reacție viscerală chiar dacă aud numele Mia și știam că, dacă cineva mă cheamă cu acest nume, mă vede într-un mod în care nu vreau să fiu văzut. Dar asta a avut mult mai mult de-a face cu sănătatea mea mintală decât cu imaginea de ansamblu a lucrurilor. Cred că nouă ani de terapie sunt mulți și nu din cauza a ceea ce am trăit cât timp am lucrat în industrie", a declarat vedeta.

Anteriro, Khalifa a vorbit anterior despre ceea ce trebuie schimbat în industria divertismentului pentru adulți, precizând că și-a dorit ca alți actori să nu fie nevoiți să treacă prin ce a trecut ea.

După retragerea din pornografie, Mia Khalifa a început o carieră pe platforma de abonament OnlyFans, unde se estimează că ar câștiga peste 6 milioane de dolari pe lună.

