Cel mai important rol al lui Sydow a fost cel din Seventh Seal (1957), în care joacă șah cu Moartea. A apărut de asemenea în rolul lui Iisus în The Greatest Ever Told (1965), ca preot condamnat în Exorcistul lui William Friedkin și ca artist în Hannah și surorile ei a lui Woody Allen (1986).

Mai recent, actorul a apărut în Extremely Loud and Incredibly Close (2011), Star Wars: The Force Awakens (2015) și Game of Thrones.

