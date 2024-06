Evoluția Ralucăi Tănase: de la scenă la afaceri

Împreună cu sora sa, Denisa Tănase, Raluca a ales să se retragă din industria muzicală pentru a se dedica afacerilor. Stabilită în Dubai, ea a fondat un brand de succes în domeniul parfumeriei și cosmeticelor, devenind o prezență discretă și elegantă.

Raluca Tănase a recurs la mai multe intervenții estetice pentru a-și îmbunătăți aspectul și a-și corecta trăsăturile care o complexau. Una dintre primele sale operații a fost rinoplastia, inspirată de experiența surorii sale. „La televizor, nasul meu părea mai mare decât în realitate. Nu voiam ca oamenii să creadă că am un nas disproporționat. Așa că am decis să fac operația, după ce am văzut rezultatele pozitive la Denisa,” a explicat Raluca pentru Fanatik.

Pe lângă rinoplastie, Raluca a optat pentru mai multe intervenții, inclusiv mărirea buzelor, implanturi mamare, injecții antirid cu bioplasmă, lifting de bărbie și tatuaj de sprâncene.

Ce a mărturisit Raluca Tănase

Recent, fanii Ralucăi au observat transformarea sa majoră, comentând pe Instagram că este de nerecunoscut comparativ cu imaginea sa din adolescență. La vârsta de 39 de ani, Raluca Tănase recunoaște deschis că folosește intervențiile estetice pentru a-și păstra un aspect tânăr, considerând că transformările sunt naturale și inevitabile odată cu trecerea timpului.

Într-un interviu pentru Click din 2022, Raluca a abordat criticile legate de intervențiile sale estetice, exprimându-și dezacordul față de speculațiile aduse. „Este normal să mă schimb, am îmbătrânit. Ce așteptați? Fac 37 de ani, nu pot să arăt la fel ca la 7 ani când am debutat în show-biz! Este absurd să credem că nu mă voi schimba,” a declarat Raluca pentru Click.

Raluca Tănase continuă să impresioneze nu doar prin succesul său în afaceri, dar și prin curajul de a-și asuma transformările fizice. Alegerea sa de a apela la intervenții estetice reflectă dorința de a se simți bine în propria piele, indiferent de vârsta pe care o are.