Berbec

In acest weekend, banii vor veni la tine dintr-o sursa neasteptata. In viata sentimentala, eforturile tale vor aduce pace si armonie. Vizita la un loc de pelerinaj poate fi posibila pentru unii nativi.

Taur

Un remediu la domiciliu va fi util pentru a scapa de o boala minora. Este posibil sa primesti o suma de bani la care nu te asteptai. O relatie apropiata poate veni cu o cerere in casatorie pentru tine in acest weekend.

Gemeni

O excursie la tara sau o scurta vacanta la mare se va dovedi cea mai buna idee pentru acest weekend. Unii dintre va veti vizita partenerul/a in afara orasului. O relatie pe termen lung este posibil sa devina mai puternica prin efort reciproc.

Rac

Este foarte posibil sa excelezi in orice intreprinzi in acest weekend. Cere sprijinul familiei daca ai nevoie de el. Cuplurile la inceput de drum pot planifica o excursie in afara orasului.

Leu

Este foarte posibil ca in acest weekend sa fie nevoie sa ai grija de un membru bolnav al familiei. Concediul pe care l-ai cerut a fost aprobat, asa ca poti incepe sa iti faci planuri de vacanta.

Fecioara

Daca ai nevoie de un imprumut, in acest weekend il poti obtine. Pe de alta parte, o oportunitate profesionala excelenta poate fi ratata de unii nativi. E posibil ca o persoana interesanta sa iti lumineze viata.

Balanta

Preocuparile legate de sanatate vor disparea in acest weekend, totul este bine. Rambursarea unui imprumut ar trebui sa devina prioritatea ta principala acum. Amanarea unei sarcini sau a unei decizii importante va fi un pas in directia corecta.

Scorpion

Este un weekend perfect pentru a porni intr-o calatorie pentru a intalni pe cineva drag. Cei care cauta o cazarea potrivita, vor gasi una care se potriveste buzunarelor lor. Este momentul perfect pentru a-ti marturisi sentimentele.

Sagetator

Weekendul acesta vei gasi un sport care sa-ti placa si care sa se potriveasca stilului tau de viata. Pentru unii nativi, sunt posibile profituri bune dintr-o afacere. Un prieten apropiat iti va da un sfat bun.

Capricorn

Familia ta iti va face o surpriza in acest weekend. Va fi distractiv sa calatoresti intr-un loc de atractie turistica. De asemenea, poti deveni mandrul proprietar al unei locuinte pe care ti-ai dorit-o dintotdeauna.

Varsator

Te bucuri de o sanatate de fier tinandu-ti sub control dieta. Sa-ti gestionezi cu atentie banii in acest weekend va fi o idee buna. Se anunta schimbari pozitive acasa, dar si vizite placute si intruniri in oras.

Pesti

Weekendul acesta s-ar putea sa fii indrumat/a sa urmezi o dieta si sa incepi sa faci sport. Cel mai probabil, kilogramele in plus incep sa devina evidente sau poate chiar socante pentru cei din jurul tau. In orice caz, schimbarea trebuie sa o faci pentru tine, nu pentru altii.