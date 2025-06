Ceretti, în vârstă de 27 de ani, a ales pentru ocazie o piesă de colecție semnată Dolce & Gabbana – o rochie vintage, cu semnificație în istoria modei. Același model fusese purtat de Gisele Bündchen, fosta iubită a lui DiCaprio, la celebrul eveniment Met Gala din 2003. Însă, în ciuda alegerii inspirate, rochia s-a dovedit mai puțin rezistentă decât se aștepta.

Modelul a surprins momentul pe Instagram, postând o fotografie cu mesajul sugestiv „cum a început vs. cum decurge”, în care rochia – inițial impecabilă – apare vizibil deteriorată. Nu este clar în ce moment al serii s-a produs ruptura, însă imaginile sugerează că Vittoria s-a bucurat intens de atmosfera de petrecere.

La începutul serii, Ceretti a fost surprinsă de paparazzi în timp ce părăsea exclusivistul Gritti Palace din Veneția, într-o apariție sofisticată, cu rochia complet intactă și accesorizată elegant cu o poșetă asortată. Ulterior, însă, se pare că țesătura delicată a cedat, cel mai probabil pe ringul de dans.

No but the way Vittoria Ceretti TEARED THE VINTAGE ✨DOLCE & GABBANA✨ DRESS COMPLETELY, same as Gisele Bündchen wore at the Met Gala in 2003, and also the fact that they both dated Leonardo DiCaprio — I’m CRYING for that dress. 😭😭😭 pic.twitter.com/vXHryV5OEh