Cum arată Elena Băsescu la 45 de ani?

În vârstă de 45 de ani, Elena Băsescu a ales în ultima perioadă să ducă o viață mai discretă, departe de lumina reflectoarelor. Cândva prezentă constant în spațiul public, în calitate de europarlamentar (2009–2014), fotomodel și economist, ea s-a retras treptat, dedicându-se celor trei copii ai săi – Sofia Anais, Traian și Anastasia.

Elena Băsescu este de nerecunoscut / Sursa foto - Spynews.ro

Recent, EBA a fost surprinsă în timp ce se întorcea de la cumpărături, îmbrăcată lejer, în pantaloni și tricou negre. După ce și-a lăsat copiii acasă, aceasta a revenit la mașină pentru a lua bagajele, fiind fotografiată într-un moment obișnuit din viața de zi cu zi.

Pe plan profesional, Elena Băsescu a trecut printr-o perioadă dificilă. În luna mai, ea a fost suspendată din funcția pe care o ocupa în cadrul Federației Ecvestre Române. Pasionată de echitație, se implicase activ în promovarea acestui sport și devenise membru al Consiliului de Administrație, responsabilă de marketing și comunicare online. Totuși, mandatul său a fost întrerupt brusc, ceea ce a reprezentat un pas înapoi în activitatea sa publică.

Fiica fostului președinte al României pare să fi renunțat la viața socială intensă care o caracteriza altădată, preferând să se concentreze pe familie și pe viața personală.