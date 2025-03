Actrița, care a dezvăluit în octombrie 2023 că suferea de o formă rară de cancer la glanda suprarenală, a murit duminică seara într-un spital de la periferia Parisului, a anunțat agentul său, Danielle Gain, pentru AFP.

De-a lungul carierei sale, Émilie Dequenne a impresionat prin interpretări puternice în filme de impact. Printre cele mai notabile roluri se numără cel din drama psihologică Our Children (2012), regizată de Joachim Lafosse, unde a jucat alături de Tahar Rahim. De asemenea, s-a remarcat în This Is Our Land (2018), un film despre ascensiunea extremei drepte, care i-a adus premiul Magritte pentru Cea Mai Bună Actriță.

Ultimul său rol notabil a fost în Close, filmul nominalizat la Oscar al regizorului Lukas Dhont.

Una dintre ultimele apariții publice ale regretatie artsite, augiust 2024, Paris (Profimedia)

Ultima apariție a lui Émilie Dequenne pe marele ecran a fost în toamna trecută, într-o producție belgiană în care a interpretat rolul mamei unui tânăr victimă a agresiunilor.