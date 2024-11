Cu toate că vorbește rar despre familia ei, Pelinel a mărturisit public cât de importantă a fost influența mamei sale, al cărei sfat de a fi curajoasă și ambițioasă a ghidat-o în momentele dificile ale vieții.

Valentina Pelinel este a treia soție a lui Cristi Borcea, cu care s-a căsătorit în 2018, iar împreună au trei copii: un fiu, Milan, și două fiice gemene, Indira și Rania. Deși evită de obicei să discute despre părinți, Valentina a fost întrebată recent despre cel mai valoros sfat primit de la mama sa și nu a ezitat să răspundă. Potrivit declarațiilor sale, mama i-a insuflat încredere și determinare, încurajând-o să își urmeze drumul chiar și în fața eșecurilor.

Mama Valentinei Pelinel: Frumusețe și eleganță cu o viață plină de încercări

Valentina a descris-o pe mama sa drept o femeie frumoasă și elegantă, care, deși a avut o viață marcată de greutăți, a rămas un model de rezistență și putere. „Am avut libertatea să explorez și să mă lovesc de diverse situații în viață, mai ales că am plecat din țară la vârsta de 16 ani”, a declarat Valentina. Ea recunoaște că, de-a lungul anilor, au existat și diferențe de opinie între ele, dar consideră că acest lucru este firesc.

Despre relația cu cei nouă copii ai lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel a vorbit și despre relația dintre cei nouă copii ai lui Cristi Borcea, subliniind că aceștia se înțeleg foarte bine și mențin o legătură strânsă, chiar dacă locuiesc la distanță unii de ceilalți. „Sunt mândră de conexiunea creată între ei și fac tot posibilul să petrecem vacanțele împreună, sau să ne vizităm cât mai des,” a declarat Valentina. „Se iubesc mult și sunt în contact aproape zilnic, chiar dacă trei dintre frați locuiesc în America.” Ea a adăugat că, deși întâlnirile de familie pot aduce puțin haos, acest haos este unul plăcut, fiind o sursă de bucurie pentru întreaga familie.

Cristi Borcea are copii din mai multe relații anterioare: cu prima soție, Mihaela, are trei copii – Patrick, Melissa și Angelo; cu Alina Vidican, cea de-a doua soție, are doi copii – George Alexandru și Gloria; iar cu avocata Simona Dana Voiculescu, are o fiică, Andreina Carolyn.

Astfel, Valentina Pelinel nu doar că se bucură de sprijinul mamei sale, dar își asumă și un rol important în menținerea armoniei în familia extinsă Borcea, susținând legăturile între toți copiii soțului său.