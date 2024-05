Fostul fotomodel a precizat că se înțelege bine cu toată lumea și a evidențiat faptul că este important să existe respect între ele.

„Eu mă înțeleg bine cu toată lumea. În familie, e important să existe respect și armonie. Este esențial, mai ales că suntem o familie mare. Trebuie să fim puternici și uniți, ca să nu ne zdruncine nimic”, a declarat soția lui Cristi Borcea, potrivit Libertatea.

Fostul acționar de la Dinamo are 9 copii cu patru femei diferite. Cristi Borcea și-a dorit ca toți copiii săi să se înțeleagă, chiar dacă o parte dintre ei se află în Statele Unite ale Americii. Valentina Pelinel ține foarte mult ca cei trei copii ai săi să aibă o legătură strânsă cu frații lor, astfel că de fiecare dată când merg în America au o mulțime de activități împreună.

„Toți copiii noștri se înțeleg foarte bine și mă felicit pentru aportul meu la această uniune dintre ei. Ador copiii și cred mult în înțelegerea dintre frați. Eu am o soră și am pierdut mult timp prețios împreună, deoarece eu am plecat la New York să lucrez ca model de la vârsta de 16 ani, când ea abia împlinea 10 ani. Cu toate acestea, suntem foarte apropiate, am ținut mereu legătura, chiar și când ne despărțea un ocean, iar de când m-am întors în România petrecem mult timp împreună, ca de altfel și copiii noștri. Sora mea are și ea două fetițe gemene. Ne vedem foarte des, de două-trei ori pe săptămână, ori la ea, ori la noi. Să ai un frate sau o soră e o binecuvântare, și asta le explic și lor mereu, că ei sunt mulți. Dacă sunt uniți, sunt puternici.

Sunt o gașcă mare de 9, suntem alături de ei și îi susținem necondiționat. Evident că se mai formează tabere, dar la final toți se iubesc și păstrează legătura, indiferent unde se află în lume. Eu merg de câteva ori pe an cu ei în America, asta ca să petreacă timp cu cei trei frați care locuiesc acolo. La rândul lor, ei vin la noi în vacanța de vară două luni. E casa plină, dar e frumos când îi vezi atât de fericiți împreună. Milan e foarte atașat de Alex și plâng ori de câte ori sunt nevoiți să se despartă după vacanță și să revină la casele lor, unii la Miami, alții la București. Dar știi cum se spune, lumea e mică și iubirea o face și mai mică. Despărțirile sunt atât de grele, că îmi vine și mie să plâng. Se iubesc tare, iar asta ne face fericiți”.

Cu Melissa, fiica Mihaelei și a lui Cristi Borcea, Valentina Pelinel are o relație specială. Cele două vorbesc în fiecare zi, iar atunci când se întâlnesc petrec foarte mult timp împreună. Melissa studiază în Statele Unite ale Americii: „Cu Melissa am creat o legătură specială încă de când ne-am cunoscut și aproape că nu trece o zi fără să ne sunăm. Ea ne vizitează în țară, dar ne mai întâlnim și în alte locuri din lume, iar eu merg la Miami, unde studiază, împreună cu copiii. Să vezi cum e când ne întâlnim cu toții, ne trebuie un etaj de hotel sau o casă mare”, a spus Valentina Pelinel, citată de Tabu.ro.

Și a continuat: „Melissei îi place să trăiască în America, la Miami, acolo unde și studiază. Din păcate, nu cred că se va întoarce vreodată în România, pentru că în SUA e ca peștele în apă. Când merg în vizită cu copiii acolo, Melissa și cu mine facem un super program pentru ei; îi ducem la grădina zoologică, la terenurile publice de fotbal, la grădina botanică, la plajă, să se bălăcească, la restaurantele lor preferate, la Disney, Warner Bros Studios și la locurile de joacă. Programul în SUA e dedicat lor, copiilor noștri”.

