Dan Negru îi roagă pe români să nu facă aceeași greșeală ca el și să nu se certe cu rudele și prietenii din cauza situației politice din țară.

„Un singur lucru să nu faceți în zilele care vin. Să nu vă certați cu ai voștri, cu prietenii, cu familia, din cauza ăstora din politică. Eu am făcut greșeala asta acum vreo 30 de ani. În anii \"90 lumea era mult mai încrâncenată decât e acum. Atunci familiile se despărțeau din cauza politicului.

Vă dați seama cât de tâmpiți, cât de proști am fost? Am avut un prieten, Cătălin. Prieten bun, foarte bun. M-am certat cu el atunci din cauza politicului. El ținea cu un partid, eu țineam cu alții. Ne-am certat, ne-am ciondănit, o vreme nu ne-am mai auzit. Apoi eu am plecat în București, eu am rămas în Timișoara. Ne auzeam rar, de Crăciun, de Revelion, de Paște. Până într-o zi, când m-a sunat mama lui și a zis: „Dănuț, să vii la înmormântare. Cătălin a murit.”