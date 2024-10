Dan Negru vorbește despre protestele minerilor

„Tocmai ce am trecut pe lângă un miting al minerilor, sunt cu bicicleta. Am văzut în zilele astea de octombrie mitingurile lor, ale minerilor, în București și mi-am amintit ce am văzut eu când am fost la ei acolo în Valea Jiului. Greu de crezut, dar lucrurile pe care vi le arăt acum sunt în România, în anii 70-80, asta era cea mai industrializată regiune a României.

Nici măcar localnicii de aici nu mai știu ce rol aveau rămășițele astea industriale. Cărbunele rămâne totuși o sursă importantă de producere a energiei electrice. Acoperă la noi în România vreo 15% din producția totală de energie electrică.”, a transmis jurnalistul.