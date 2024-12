Mihai Leu: O luptă continuă cu cancerul

Mihai Leu, fost campion mondial la box și pilot de raliuri, a fost diagnosticat cu cancer la colon în urmă cu un deceniu. De atunci, viața sa a fost marcată de intervenții chirurgicale și tratamente complexe. Recent, a fost internat de urgență la Spitalul Fundeni din cauza unor complicații.

„Am avut încredere totală în domnul profesor Irinel Popescu, care m-a operat prima dată în 2014. Sper să mă refac cât mai repede pentru a reveni la curse,” a declarat Leu, menționând că, în ciuda problemelor de sănătate, își păstrează optimismul.

Dan Ciotoi: Simptome ignorate și un diagnostic neașteptat

Cântărețul Dan Ciotoi a descoperit că suferă de cancer la colon după ce s-a confruntat cu crampe abdominale severe, simptome pe care inițial le-a pus pe seama schimbării dietei în timpul unui turneu. Din păcate, o serie de diagnostice greșite și lipsa analizelor corespunzătoare au întârziat descoperirea bolii.

„Mi-au spus că sunt sănătos, dar ulterior am ajuns de urgență la operație. Dacă mai întârziam două-trei ore, riscam să fac septicemie abdominală,” a povestit artistul. Deși a scăpat de chimioterapie, intervenția chirurgicală a fost crucială pentru extirparea tumorii.

„Eu, de fel, mănânc ciorbe, de aici începe povestea mea, ca să se înțeleagă mai bine. Am plecat într-un turneu, în Germania și nu am mai mâncat ciorbe, am mâncat mai multă mâncare solidă, ce găseam pe traseu. Am ajuns acasă, aveam niște crampe foarte puternice abdominale, semn că se întâmplă ceva. Nu am putut să merg imediat la medic, pentru că urmau alte patru concerte, în țară. După ce am terminat ultimul concert, care a avut loc în Brașov, era o zi de duminică. Am un prieten doctor, din Sibiu, care are grijă de mine atunci când am nevoie și când mi-a făcut control, mi-a spus că sunt suspect de obstrucție intestinală. Mi-a dat imediat trimitere în Sibiu, la un spital privat, doar că am zis că o să mă duc la Târgoviște că este mai aproape, dar nu știam că spitalul privat din Târgoviște nu era de urgență, era doar de control, iar când am venit eu, nu aveau să-mi facă un CT. Trebuia să fac un CT pentru că ala se recomandă la boala asta. Am avut norocul să cunosc alt doctor și m-a trimis la spitalul județean, dar nu mi-au făcut control CT. Am stat trei, patru zile și mi-au spus că sunt bine. Acolo m-au tratat de obstrucție intestinală, dar fără să-mi facă analizele care mi-au fost recomandate inițial. M-au trimis acasă ca fiind sănătos. Pe lângă asta, mi-au descoperit că am și diabet, dar a fost un diagnostic greșit.

Acolo la spital eram pe hrană lichidă și acasă mi-au zis să trec pe hrană solidă. După două zile a început iar să mă doară, îmi era rău, noaptea nu am dormit deloc. Ulterior, am mers la un alt medic și m-am dus la un spital privat din Târgoviște și mi-au făcut CT-ul. Când au văzut rezultatul, m-au trimis de urgență la operație, în București. Mi-au spus că este grav. Practic, la ieșirea din spital mi-au zis că sunt aproape sănătos și după aceea m-am trezit de urgență, la operație”, a povestit Dan Ciotoi în cadrul emisiunii La Măruță.

Cătălin Botezatu: Controlul de rutină care i-a salvat viața

Designerul Cătălin Botezatu a aflat că suferă de cancer la colon în timpul unui control medical. Decizia de a se opera în România, deși tumora a fost identificată de medici turci, s-a dovedit salvatoare.

„Simptomele pe care le aveam includeau constipație alternată cu diaree, dar totul părea ușor de neglijat. Alimentația și stresul sunt factori care contribuie semnificativ la apariția acestui tip de cancer,” a explicat designerul, subliniind importanța unei diete echilibrate și a gestionării stresului.

Semne și simptome de alarmă

Specialiștii atrag atenția asupra simptomelor care pot indica prezența cancerului de colon:

Constipație persistentă sau alternanța între constipație și diaree;

Crampe abdominale severe;

Sângerări rectale sau scaun cu sânge;

Pierdere inexplicabilă în greutate.

Chirurgul Alexandru Onofrei a explicat că dieta, în special consumul excesiv de carne roșie, poate crește riscul apariției cancerului de colon. De asemenea, stresul are un impact negativ asupra sistemului imunitar, favorizând dezvoltarea tumorilor.

Aceste povești tragice ne reamintesc cât de importantă este prevenția. Controalele regulate, o dietă echilibrată și gestionarea stresului sunt esențiale pentru reducerea riscului de a dezvolta cancer la colon. Vedetele care și-au împărtășit experiențele sunt un exemplu de curaj, dar și un avertisment pentru noi toți.

Dacă aveți simptome suspecte sau antecedente familiale de cancer, nu ezitați să consultați un medic. Detectarea precoce poate face diferența între viață și moarte.