Nathalie Năstase are 48 de ani

Nathalie Năstase este fiica pe care Ilie Năstase o are din mariajul său cu prima soție, Dominique Grazia. Cei doi s-au căsătorit în 1972 și au divorțat în 1980. După despărțire, Dominique s-a mutat cu fiica sa în Spania, iar de atunci Nathalie a rămas o prezență discretă în spațiul public din România.

Fiica cea mare a lui Ilie Năstase se află în Spania / Sursa foto - Arhivă

La aproape 49 de ani, Nathalie este o persoană extrem de discretă și nu și-a făcut simțită prezența în lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, recentele imagini rare cu ea au atras atenția publicului și au generat interes în mediul online.

Cu ce se ocupă fiica cea mare a lui Ilie Năstase

Într-o declarație anterioară, Nathalie a vorbit despre modul în care și-a gestionat finanțele, explicând că părinții ei i-au deschis un cont în care s-a strâns pensia alimentară, iar la vârsta de 20 de ani i-au dat banii să facă ce vrea cu ei. De-a lungul timpului, Nathalie și-a gestionat singură fondurile și a investit în diverse afaceri.

„Părinţii mei mi-au deschis un cont când m-am născut, în care s-a strâns pensia alimentară şi, când am împlinit 20 de ani, mi-au dat banii să fac ce vreau cu ei. M-au mai ajutat un pic când am deschis barul, dar apoi eu mi-am gestionat fondurile. Am cumpărat o casă în Spania şi restul banilor i-am rulat în diverse afaceri […] Mă gândesc să fac un bar la Montreal sau, de ce nu, în România”, declara Nathalie Năstase în urmă cu câțiva ani, conform fanatik.ro.

Cu toate că locuiește în prezent în Spania, Nathalie intenționează să se mute în România pe viitor. Ea și-a achiziționat o casă în Spania și și-a investit economiile în diverse afaceri. Printre planurile sale viitoare se numără deschiderea unui bar în Montreal sau chiar în România.

În ceea ce privește viața personală, Nathalie este discretă, preferând să-și păstreze intimitatea. Cu toate acestea, imagini rare cu ea au oferit publicului ocazia să o vadă și să afle mai multe despre fiica cea mare a lui Ilie Năstase, care continuă să fie o figură misterioasă și fascinantă în ochii celor interesați de viața celebrului jucător de tenis.