Totuși, recent, artista a făcut un pas important și a ales să își împărtășească momentele de fericire alături de partenerul ei, postând imagini și videoclipuri din vacanța lor.

Deși Anca și iubitul ei sunt împreună de mult timp, artista a preferat să păstreze discretă relația lor pe rețelele de socializare. În ciuda acestui fapt, vacanța lor în Abu Dhabi a fost un prilej pentru Anca Țurcașiu să își exprime public fericirea, postând imagini în care se arată îndrăgostiți și fericiți. La brațul iubitului, artista radiază de fericire, iar acele momente pline de tandrețe au fost apreciate de fanii ei.

„Suntem prieteni de aproape 20 de ani și niciodată nu ne-am fi gândit că vom ajunge să fim împreună. Am trecut prin diverse perioade în viață, am avut fiecare familia noastră, am trecut prin divorțuri, dar destinul ne-a adus împreună. Acum suntem un cuplu și ne completăm perfect”, a mărturisit Anca Țurcașiu într-un interviu recent.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Anca Turcasiu (@ancaturcasiu)

Anca Țurcașiu, vacanță de vis alături de iubit

Împreună, cei doi au petrecut o săptămână în capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, vizitând diverse atracții turistice și savurând soarele, plaja și preparatele tradiționale ale regiunii. În timpul vacanței, Anca și iubitul ei au surprins momente intime și pline de afecțiune, îmbrățișați și aproape sărutându-se, iar aceste imagini au fost apreciate de fanii vedetei, care i-au felicitat pentru chimia dintre ei.

Pe lângă momentele romantice, Anca Țurcașiu a împărtășit și o altă experiență deosebită pe Instagram: întâlnirea cu un alt cuplu celebru, Codruța Filip și Valentin Sanfira. Cei patru s-au distrat împreună și au sărbătorit ziua de naștere a Codruței Filip, continuând vacanța cu multă veselie.

La finalul vacanței lor în Abu Dhabi, Anca Țurcașiu a dezvăluit pe Instagram că este deja entuziasmată pentru următoarea escapadă, care va avea loc în Filipine, unde va petrece două luni de vacanță.